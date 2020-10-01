الأحواض الجافة العالمية تبدأ العمل بمشروع "ليكي إس بي إم" في نيجيريا

المصدر: وام

بدأت الأحواض الجافة العالمية - المزود العالمي الرائد لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة - العمل على مشروع طافية الإرساء الفردية "ليكي إس بي إم" والتي من المخطط تركيبها في مرفق مناولة المنتجات البترولية في المنطقة الحرة لمدينة ليكي بولاية لاغوس في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

ونجحت شركة "أورويل" في الحصول على عقد التصنيع الذي يتضمن أسس الهندسة والمشتريات والبناء وتركيب طافية الإرساء بواسطة شركة "بيناكل للنفط والغاز" بهدف تطوير مرفق مناولة المنتجات البترولية في نيجيريا.

يبلغ قطر الطافية 16.5 متر وارتفاعها 10.6 متر وتزن حوالي 290 طنا وسيتطلب العمل على إنجاز المشروع حوالي 110 آلاف ساعة عمل شاملة أعمال التصنيع والاختبار.

ويشمل نطاق التصنيع من قبل الأحواض الجافة العالمية - دبي المشتريات وهندسة التصنيع إضافة إلى التجميع والتشغيل الآلي والرقابة وإكمال الأعمال الميكانيكية والاختبارات وتحميل طافية إس بي إم حيث من المقرر أن يتم تسليم المشروع مع نهاية الربع الأول من عام 2021.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية : تتمتع الأحواض الجافة العالمية بسجل حافل في تقديم المشاريع البحرية المعقدة على مستوى عال وممتاز من السلامة والجودة وقد جعلت هذه المشاريع من الأحواض الجافة العالمية منشأة متخصصة عالميا تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين لتقديم مشاريع جديدة ومعقدة وواسعة النطاق.

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