مطار دبي الدولي يخدم 1.115 مليار مسافر خلال 60 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مطارات دبي، اليوم الخميس، إن مطار دبي الدولي خدم حوالي 1.115 مليار مسافر منذ افتتاحه في 30 سبتمبر من عام 1960، عبر 7.47 ملايين رحلة طيران تربط أكثر من 240 وجهة في 95 دولة حول العالم.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "جاء هذا النجاح نتيجة لرؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي أدرك الإمكانات الهائلة للطيران".

وتابعت مطارات دبي: "نحتفل اليوم بمطار دبي الدولي وبمرور 60 عاماً على ربط العالم.. وترقبوا خلال الأشهر المقبلة، سلسلة من القصص التي تسلط الضوء على ماضينا الذي نفتخر به والرؤية التي تركز على المستقبل والتي أدت إلى جعل مطار دبي كأفضل مركز عالمي للطيران".

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