مطار دبي الدولي يخدم 1.115 مليار مسافر خلال 60 عاماً
قالت مطارات دبي، اليوم الخميس، إن مطار دبي الدولي خدم حوالي 1.115 مليار مسافر منذ افتتاحه في 30 سبتمبر من عام 1960، عبر 7.47 ملايين رحلة طيران تربط أكثر من 240 وجهة في 95 دولة حول العالم.
وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "جاء هذا النجاح نتيجة لرؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي أدرك الإمكانات الهائلة للطيران".
وتابعت مطارات دبي: "نحتفل اليوم بمطار دبي الدولي وبمرور 60 عاماً على ربط العالم.. وترقبوا خلال الأشهر المقبلة، سلسلة من القصص التي تسلط الضوء على ماضينا الذي نفتخر به والرؤية التي تركز على المستقبل والتي أدت إلى جعل مطار دبي كأفضل مركز عالمي للطيران".
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