"موانئ دبي" و "جافزا" تتعاونان مع اتحاد الصناعات الهندية في قمة السيارات 2020

المصدر: وام

وحدت كل من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" جهودهما لتحقيق تعاون استراتيجي مع اتحاد الصناعات الهندية ضمن قمة السيارات 2020 التي سلطت الضوء على آلية التعامل الإيجابي لقطاع السيارات في مواجهة "كورونا".

وأكد المتحدثون - خلال القمة الافتراضية - أهمية إنشاء سوق تعتمد على مقوماتها الذاتية وتتسم بالاستدامة والاستقرار، مشددين على الحاجة إلى اتخاذ تدابير جديدة مثل زيادة الاعتماد على المصادر المحلية في صناعة السيارات وتبني التكنولوجيا واستخدام حلول الجيل الجديد للتنقل وزيادة المساهمة في سلسلة القيمة العالمية.

وأوضح أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة موانئ دبي العالمية-إقليم الإمارات خلال جلسة بعنوان " الاستراتيجيات والتقنيات الناشئة والممكنة لسلسلة التوريد" فرص جافزا للمساهمة في تسهيل عمليات تصدير السيارات في الهند .

وسجلت جافزا المركز الرائد للأعمال والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط تعاملات تجارية إجمالية بلغت قيمتها 38.8 مليار درهم إماراتي وزيادة بنسبة 5٪ في قاعدة عملائها على أساس سنوي لعام 2018/2019 ليشكل ذلك النمو أساسا في قصة النجاح التي تحققها جافزا معززة عبر أدائها المتميز واتصالها الاستثنائي بالأسواق العالمية مكانة دبي كمركز لوجستي لصناعة السيارات ومركز توزيع محوري في المنطقة.

ويوظف قطاع السيارات وقطع الغيار في جافزا أكثر من 7,400 موظف يعملون في أكثر من 600 شركة من 65 دولة وتشغل منشآت هذا القطاع مساحة تصل إلى 1.37 مليون متر مربع .

وتضم جافزا بعضا من أهم الشركات الرائدة وأشهر العلامات التجارية في عالم السيارات مثل تويوتا وجنرال موتورز وفورد وفولكس فاجن ودايملر وهوندا ونيسان وغيرها من الشركات والمصانع الرائدة.

وتنتشر شبكة موانئ دبي العالمية عبر عدد من الموانئ في شبه القارة الهندية على نطاق واسع وهي أول مشغل عالمي يحمل ترخيصا عبر الهند في صناعة سكة حديد الشحن الهندية ولديها خطط توسع لتعزيز الوصول إلى الأسواق عبر مراكز الشحن الموجودة في الهند وتضم موانئ دبي العالمية – الهند ست محطات وسبعة مستودعات حاويات داخلية ومحطات شحن خاصة وخمس محطات شحن حاويات و 20 سكة حديدية وستنضم لها قريبا منطقتين للتخزين للتجارة الحرة و 1.5 مليون متر مربع من مرافق التخزين كما تعمل موانئ دبي على تنمية عملياتها اللوجستية من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الأخيرة في الهند .

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا : " يسرنا أن نكون جزءا من قمة السيارات 2020 حيث شكل تعاوننا مع اتحاد الصناعات الهندية فرصة للاستفادة من السوق الهندية والتواصل مع شركائنا فيها ، مشيرا إلى أن الجائحة كشفت ضعفا في سلاسل التوريد وأظهرت الحاجة إلى وجود سلاسل إمداد قادرة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات " .

وأضاف " لقد عانت الشركات في المنطقة وحول العالم بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية وتباطأت أنشطة الاستيراد والتصدير بسبب إغلاق العديد من المصانع العالمية والأسواق في جميع أنحاء العالم ضمن جهود الالتزام بإجراءات الإغلاق الصارمة وخلال هذه الأوقات الصعبة نعتقد أنه من الضروري أن يتحد اللاعبون في قطاع السيارات في جميع أنحاء العالم ويدعموا بعضهم البعض للتغلب على هذا المشهد المتقلب في عالم الأعمال.

يذكر أن موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات قد أطلقت العام الماضي مبادرة "الجسر الهندي – الإماراتي" وهو مشروع ضخم يهدف إلى جذب التجارة والاستثمارات الهندية إلى ميناء جبل علي وجافزا .

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