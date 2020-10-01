أحمد بن سعيد: مطار دبي الدولي منصة عالمية للتواصل وحافزاً للنمو

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن مطار دبي الدولي - منذ البدايات - شكًل منصة عالمية ومركزاً للتواصل وحافزاً للنمو.

وتابع سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: "جاء افتتاح المطار نتيجة الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك، الذي أدرك الإمكانات المذهلة للطيران وكانت لديه البصيرة لبناء المطار وتعزيز سياسة الأجواء المفتوحة مبكراً".

وأردف سموه قائلاً: "استمرت ديناميكية هذه الرؤية مع قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي رسًخ أهمية ودور دبي كلاعب رئيسي ضمن صناعة الطيران العالمية".

وأضاف: "إن مطار دبي الدولي هو جوهر تاريخ الطيران الذي نفتخر به في دبي، وهو دليل عملي على أنه من خلال الرؤية والتفكير المستقبلي والابتكار والتعاون والعمل الجاد، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة. ومن هنا فإن دورنا مستمر في ربط العالم لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دبي، ولكن كيف نواصل القيام بذلك على مدار الستين عاماً المقبلة، هو المكان الذي سيستمر فيه توجيه وقتنا وجهدنا وخيالنا".

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