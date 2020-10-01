مواصفات: جميع منتجات نوتيلا في الإمارات "حلال"

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكدت "مواصفات" الإمارات، على أن جميع منتجات "نوتيلا" التي يتم بيعها في أسواق دولة الإمارات "حلال".

وقال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة لدي "مواصفات" لـ "البيان"، إن جميع منتجات شركة "فيريرو"، بما فيها منتج النوتيلا في دولة الإمارات حاصلة على شهادة حلال.

وأضاف السعدي، وهو أول عالم أغذية إماراتي معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، أن منتجات "نوتيلا" التي تسوق أيضا في باقي دول الخليج حاصلة على شهادة حلال من جهة إصدار شهادات الحلال.

ومؤخراً ذكرت شركة نوتيلا الأمريكية، في خبر صادم بعد طرح سؤال من أحد المتابعين لحسابها عبر تويتر، هل منتجاتك حلالًا؟! لترد الشركة "لا ليست حلالًا"، وهو ما صدم عشاق هذا المنتج في العالم.

وأثار الرد حالة من الصدمة والجدل بين عشاق شركة نوتيلا في الدول الإسلامية والعربية وسط مطالبات على "تويتر" من بعض المغردين العرب بمقاطعتها، لكن الشركة أعادت توضيح الأمر من جديد.

حيث نشرت شركة نوتيلا توضيح كامل لمنتجاتها، لتوضح ما قالت عنه لبس في التغريدة السابقة من حساب ​الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن "أكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة المنتجات الحلال من قبل طرف ثالث، وأنها بصدد التصديق على باقي المصانع.

وقدمت الشركة اعتذارا عن الخطأ الذي وقع في بيانها السابق قائلة: "نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة".

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