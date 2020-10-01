الإمارات تشارك في منتدى افتراضي رفيع المستوى ضمن مجموعة العشرين

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت وزارة المالية في المنتدى الافتراضي رفيع المستوى ضمن مجموعة العشرين تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى الفرص في الدول العربية"، والذي نظمه صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بهدف مناقشة سبل تعزيز الوصول إلى الفرص المتاحة في الدول العربية والاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية في مواجهة جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومثل دولة الإمارات كل من عبدالحميد محمد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وحضر الملتقى كل من معالي محمد عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وخلال المنتدى؛ أكد يونس حاجي الخوري على ضرورة اقتناص الفرص المتزايدة والاستفادة منها في ظل انتشار جائحة أزمة كوفيد-19 وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع البيئة الجديدة التي فرضتها الأزمة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاتصال بالأسواق وإنشاء منصات لمساعدة إعادة بناء المواهب، وتسهيل الوصول إلى المعرفة والمرونة في أسواق العمل، وضمان مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواصلة التعاون والعمل نحو تحقيق التعافي والنمو المستدام والشامل الذي يعزز رفاهية وازدهار الأجيال القادمة.

وقال: "لقد شهدنا فرصاً جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية وتقنيات التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وهو ما يؤكد أن الفرص لا تزال موجودة بالرغم من الظروف التي نمر بها."

وتناولت الجلسة الأولى خلال المنتدى حلقة نقاش برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا حول التجربة الدولية فيما يتعلق بسياسات تعزيز الوصول إلى الفرص.

وركزت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور أحمد الخليفي على سياسات تعزيز الوصول إلى الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وناقش المشاركون خلال هذه الجلسة خارطة طريق اجتماعات 2021 السنوية التي ستُعقد في مراكش.

يشار إلى أن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين للعام 2020 كان قد جاء تلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقتها من المملكة العربية السعودية والتي تترأس مجموعة العشرين إلى نهاية نوفمبر من العام الحالي.

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