الموافقة على بيع حصة بـ«دبي أوتودروم»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (المطور الرئيسي لمشروع «دبي موتور سيتي»)، عن مجموعة من القرارات الاستراتيجية للشركة، وذلك خلال اجتماعه الدوري، الذي عقد في 29 سبتمبر.

ووافق المجلس على العرض المقدم مؤخراً لبيع حصة في شركة «دبي أوتودروم» التابعة لها، بقيمة 400 مليون درهم إماراتي، وذلك للاستحواذ على ما نسبته 40% من الشركة.

وخلال الجلسة، صوّت المجلس بالإجماع على الاستحواذ على عقار استثماري قائم في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة 250 مليون درهم إلى جانب المواصلة على دراسة وتقييم والمفاوضات، للاستحواذ على أصول عقارية استثمارية مختلفة قائمة في الإمارات.

شركة الاتحاد العقارية تمتلك العديد من المشاريع الناجحة، التي تم إطلاقها لأكثر من 60 ألف وحدة في السنوات الأخيرة، والتي تضم مشاريع كمشروع «أويا ريزدنس» و«أب تاون» في موتور سيتي، وبرج «إندكس» و«الريتز كارلتون» في مركز دبي المالي العالمي و«جرين كوميونيتي» في مجمع دبي للاستثمار و«أب تاون» مردف.

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