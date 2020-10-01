41.6 ملياراً قيمة صفقات البيع بأراضي دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، النسخة السادسة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي.

وسجلت الدائرة في أغسطس 2.480 صفقة بيع بقيمة 4.72 مليارات درهم، توزعت بين 31.5% للمبيعات على الخارطة، و68.5% للقطاع الثانوي. وبذلك يرتفع إجمالي المعاملات حتى نهاية أغسطس إلى 20.614 صفقة بيع بقيمة 41.65 مليار درهم.

وسجل النشاط العقاري بدبي في أغسطس أداءً أفضل من يوليو بنسبة 2.2%. كما حققت التصرفات العقارية خلال أغسطس نمواً في عددها بنسبة 16.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2019، إضافة إلى تسجيل نمو في قيمة التصرفات بنسبة 60% مقارنة بالشهر ذاته من 2019. وشهد أغسطس 2020 ارتفاعاً بنسبة 13.4% في عدد المبايعات العقارية مقارنة بالشهر ذاته من 2019.

وتسجل أشهر الصيف عادة أداءً أبطأ في المعاملات العقارية بدبي بسبب العطلة الصيفية لكن بسبب جائحة «كوفيد 19»، اختار العديد من السكان عدم السفر، يضاف إلى ذلك الطلب الكامن والأسعار الجذابة، ما أدى إلى ارتفاع حجم المعاملات.

وبدأ المستثمرون أيضاً برؤية حالة من استقرار الأسعار في بعض المناطق الرئيسية بدبي، بما في ذلك المناطق التي تكون فيها الأسعار مرتفعة إلى حد ما، مع محدودية العرض وارتفاع الطلب. ولا تزال اتجاهات الباحثين عن العقارات قوية أيضاً.

ومن الاتجاهات الأخرى الجديرة بالملاحظة التغيير في الطلب من الوحدات الأصغر إلى الوحدات الأكبر.

ومنذ ظهور الوباء، انخفضت نسبة معاملات مبيعات الشقق المكونة من غرفة واحدة بنسبة تزيد على 10%، والاستوديوهات بنسبة تزيد على 34%، بينما ارتفعت نسبة المعاملات للوحدات المكونة من 3 و4 و5 غرف بنسبة 9% و20% و15% على التوالي.

وعند النظر إلى اتجاهات البحث الخاصة التي كشفت عنها «بروبرتي فايندر»، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة تكشف عن معنويات السوق. ويمكن التعرف إلى ذلك من خلال الكلمات الرئيسية التي استخدمت في عمليات البحث للتأجير في شهر أغسطس، ومنها «الوحدات الجديدة» و«المكيف المجاني». ويوضح هذا الأمر اتجاه آلية البحث من قبل الأشخاص العاديين، بما في ذلك الوحدات الجديدة تماماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز