طيران الإمارات توفر لعملائها بدبي أكشاكاً لإنهاء إجراءات السفر ذاتياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت طيران الإمارات النقاب عن نظام ذاتي لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. وتتوفر الخدمة حالياً للمسافرين إلى جميع وجهات الناقلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والهند وهونغ كونغ بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

وتضاف الآلات الذاتية الـ16 لتسليم الحقائب والأكشاك الذاتية الثمانية الجديدة إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو طيران الإمارات، وتسهم في تقليل وقت انتظار العملاء خلال فترات الذروة وتحسين تجربتهم في مطار دبي الدولي. ومن المقرر إضافة مزيد من مرافق الخدمة الذاتية خلال الأشهر المقبلة.

أكشاك للعملاء

وتتيح الأكشاك للعملاء إنهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدهم وتسليم الحقائب. وعلى الرغم من تواجد موظفي طيران الإمارات لتقديم المساعدة، فإن هذه المرافق ذاتية الخدمة بالكامل وتتيح للعملاء المرور عبر المطار والانتقال مباشرة إلى قسم مراقبة جوازات السفر. ويتم تنظيف المرافق وتعقيمها باستمرار، كما تتوافر معقمات اليدين للعملاء.

استثمارات

وتعد هذه الخطوة جزءاً من استثمارات طيران الإمارات المتواصلة في المنتجات والخدمات حرصاً منها على توفير تجربة سفر مميزة للعملاء في الأجواء وعلى الأرض.

وجرى تطوير هذا الابتكار داخلياً بالتعاون مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ومطارات دبي. وسوف يجري تحديث أكشاك إنهاء إجراءات السفر باستمرار لتوفير ميزات جديدة في المستقبل، بما في ذلك الانتقال إلى تجربة بدون لمس وإتاحة المجال أمام العملاء لتغيير حجوزات السفر بأنفسهم.

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