«الأحواض الجافة» تبدأ العمل بمشروع «القرص الدوار لسفينة جوتن»

المصدر: دبي - البيان

أقامت الأحواض الجافة العالمية حفل «قطع الصلب» لبدء الإنتاج في مشروع «القرص الدوار لسفينة جوتن العائمة للتخزين والإنتاج والتفريغ» لصالح شركة «بلو ووتر إينيرجي سيرفسز بي في» للعميل النهائي «فار إينيرجي».

ويعتبر القرص الدوار جزءاً من نظام برج الإرساء لسفينة «جوتن إي» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ المُقرر إرساؤها وتشغيلها بشكل دائم في حقل «بالدر» في الجزء النرويجي لبحر الشمال. وسيبلغ قطر القرص الدوار 24 متراً وارتفاعه 10 أمتار ويزن حوالي 925 طناً، وسيتطلب العمل على المشروع حوالي 275 ألف ساعة عمل لإكمال كافة أعمال التصنيع والاختبار.

وسيشمل نطاق مشروع التصنيع من قبل الأحواض الجافة العالمية – دبي على المشتريات وهندسة التصنيع، إضافة إلى التجميع والرقابة وإكمال الأعمال الميكانيكية والاختبارات وتحميل برج القرص الدوار. ومن المقرر تسليم المشروع بحلول منتصف عام 2021. وسيتم تصنيع واختبار القرص الدوار وفقاً لأعلى المعايير النرويجية والدولية الصارمة.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية: يواصل فريقنا تقديم العديد من المشاريع المعقدة بنجاح وعلى نطاق عالمي، إذ يُثبت هذا النجاح تركيز أهدافنا على الابتكار المستمر.

وتتمتع الشركة بخبرة كبيرة في إنشاء مشاريع ضخمة وذات نطاق واسع لشركات بحرية بارزة، مما يدل على قدرة التصنيع الهائلة للمنشأة، ووضعها كشركة رائدة في تصنيع أبراج التحكم النمطية مع ضمان التميز بالسلامة والجودة ويضعها كواحدة من المتخصصين القلائل عالميا في بناء مثل هذه الأبراج المعقدة، إذ تتمتع بالخبرة المثبَتة في سجلها الذي يحمل 7 أبراج تم تسليمها مسبقاً، بما في ذلك أكبر برج تحكم نمطي في العالم.

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