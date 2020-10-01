«أدنوك للتوزيع» تمنح 1.28 مليار أرباحاً نصفية للمساهمين

المصدر: أبوظبي - البيان

أقرّ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.28 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن الأشهر الستة الأولى 2020، وبما يعادل 350 مليون دولار، لمساهمي الشركة.

وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية م 2020 والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بتوزيعات أرباح 2019 التي بلغت 2.39 مليار درهم (19.10 فلساً للسهم).

وكانت الشركة أعلنت تعديل في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة الذي عقد في مارس للأعوام 2021 وما يليها، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من 2022 وما يليه، وذلك وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وتتوقع الشركة استمرار توزيع نصف الأرباح السنوية في أكتوبر، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه. وتعكس السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي في زيادة توزيعات أرباحها لمساهميها بشكل تدريجي. حيث من المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات أرباح 2020 في أبريل 2021 وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، ووفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

ورغم الظروف الاستثنائية، استمرت الشركة بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي من خلال افتتاح 37 محطة جديدة في أنحاء الإمارات بنهاية سبتمبر، ما يمثل 7 أضعاف ما تم افتتاحه من محطات خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50 - 60 محطة جديدة خلال 2020، بما في ذلك 20 - 25 محطة في دبي.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: سياستنا التصاعدية لتوزيع الأرباح توضّح التزامنا نحو مساهمينا ونحن نمضي نحو تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي تشمل تحقيق النموّ المستدام، وتحسين تجربة العملاء مع تقديم عائدات مجزية مقابل استثمارات المساهمين. نحن على ثقة بأن نموذج عملنا المرن الذي يمكننا من تحقيق تدفقات مالية مستقرة يسهل توقعها.

سيولة

وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي حيث بلغت سيولة الشركة 5.2 مليارات درهم في 30 يونيو، بما في ذلك 2.4 مليار في صورة نقدية وما يوازيها بما في ذلك ودائع محددة الأجل، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا خلال النصف الأول، استمرت الشركة في تعزيز مرونة أدائها مسجلةً زيادة بنسبة 7.6% في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول م 2020 مقارنة بالنصف الأول 2019.

تواريخ هامة

ويحق لمساهمي شركة أدنوك للتوزيع المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ 11 أكتوبر (تاريخ إغلاق السجل) الحصول على توزيعات الأرباح المرحلية، وهو ما يعني أن آخر يوم يسمح فيه بشراء الأسهم وتحقيق شروط التأهل للحصول على توزيعات الأرباح هو 7 أكتوبر، بينما ستتم عملية دفع الأرباح فعلياً خلال فترة 30 يوماً من تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة.

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