«أدنوك التجارية» تبدأ تداول النفط الخام والمشتقات المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس بدء «أدنوك التجارية»، الذراع التجارية الجديدة التابعة لمجموعة أدنوك، نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمي.

وأسست أدنوك وحدتين تجاريتين هما «أدنوك التجارية» المملوكة بنسبة 100% لأدنوك والتي تركز على تجارة النفط الخام، و«أدنوك للتجارة العالمية» وهي مشروع مشترك مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، والتي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة. وتتخذ كل من «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» من سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية مقراً لمكاتبهما الجديدة.

وتعني الأدوات المالية المشتقة العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً والتي تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام والتي تمكن العملاء من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.

ومع بدء «أدنوك التجارية» نشاطها في مجال التجارة والتداول، تمضي «أدنوك للتجارة العالمية» في تأسيس العمليات ووضع الإجراءات والأنظمة المطلوبة لبدء نشاطها في الأشهر المقبلة.

ويعمل فريق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» حالياً على تعزيز إدارة تدفقات منتجات أدنوك من النفط الخام والمواد الأولية إضافة إلى تحسين المنتجات، وعند الانتهاء من إعداد أنظمة التداول الجديدة، ستزيد «أدنوك للتجارة العالمية» أنشطتها التجارية.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة القيمة من الموارد الهيدروكربونية في الدولة، يمثل الإعلان عن بدء «أدنوك التجارية» لنشاطها في مجال تجارة وتداول المشتقات خطوة جديدة ضمن سعي أدنوك الدائم لتعزيز القيمة في جميع مجالات وجوانب أعمالها، وتطوراً مهماً يدعم جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة طاقة متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة.

وأضاف: ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك في أن توجه أدنوك نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين.

وتابع: يهدف تأسيس أدنوك لوحدتيها التجاريتين وافتتاح مكاتبهما في سوق أبوظبي العالمي إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي وتسهيل الوصول بشكل مباشر وسريع إلى عملائها حول العالم، كما أنه يعد دليلاً على النجاحات الكبيرة التي يحققها سوق أبوظبي العالمي وخطوة مهمة تسهم في تكريس مكانته وتعزيز سمعته مركزاً تجارياً رائداً لتداول وتجارة السلع والمنتجات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وهنأ معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، «أدنوك» على بدء نشاطها في مجال تداول وتجارة المشتقات، قائلاً: إن هذا الحدث يمثل إنجازاً تاريخياً كبيراً في إطار جهود أدنوك المستمرة للاستفادة من الفرص الجديدة التي سترفع من القيمة وتزيد من العائد الاقتصادي وتعزز مستوى المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وإننا سعداء باختيار أدنوك لسوق أبوظبي العالمي كمقر جديد لـ«أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك التجارية» التابعتين لها، ونرحب بانضمامهما إلى عائلة سوق أبوظبي العالمي.

بدوره، كمركز مالي دولي، يلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم أدنوك وكافة مؤسسات أبوظبي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومساعيها المستقبلية من خلال منصات السوق المالية والتجارية. ومن هنا، نؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بيننا لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في أبوظبي والدولة كافة.

ويؤكد افتتاح مكتبين جديدين لوحدتيها التجاريتين في هذا التوقيت مرونة أدنوك ونجاحها في التغلب على التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس «كوفيد 19».

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك ورئيس مجلس إدارة «أدنوك التجارية»:

«رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها «كوفيد 19»، استمرت أدنوك في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات وتقلبات السوق، ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المحليين والدوليين من خلال تطبيق خطوات مهمة، بما فيها الإنجاز الكبير بالتحول إلى آلية التسعير الجديدة لمنتجات أبوظبي من النفط الخام والتي تستخدم عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية.

وفي غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، ستصبح تجارة وتداول النفط الخام والأدوات المالية المشتقة مرتكزات أساسية لنهج أدنوك في إدارة نشاطها وعملياتها، ما يساعدنا على إدارة تدفقات منتجاتنا بشكل أفضل، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات واسعة وحلول متكاملة .

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