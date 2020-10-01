برامج لمحبي الترفيه والراغبين في سياحة الحوافز

المصدر: دبي - البيان

بفضل الاتفاق بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مع إكسبو 2020، ستتعزز التجارة المشتركة، بالإضافة إلى زيادة الزيارات التعريفية إلى الموقع، ووضع برامج فريدة لمحبي السياحة الترفيهية والراغبين في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات، ومشروعات خاصة تشمل طائرات خاصة وبرامج زيارات للطلاب الدوليين.

وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحنا اليوم في موقع يسمح لنا تخطي التحديات العالمية الحالية بنجاح، وكذلك المساهمة في ضمان ريادة مستقبل الأعمال والسياحة العالمية.

ويعكس «إكسبو 2020 دبي» هذه الحقيقة، ولا شك أنه في ظل تضامن كافة الجهات في القطاعين العام والخاص وكذلك دعم شركائنا الدوليين، فإننا على استعداد لاستقبال ملايين السياح من شتى أنحاء العالم».

وأضاف هلال المري، أنه مما لا شك فيه أن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي الضخم الذي سيستقبل الملايين يتحاج إلى بينة تحتية متفوقة للأمن والسلامة، ولهذا فإن لشرطة دبي دوراً أساسياً في توفير جميع الترتيبات الأمنية لاستضافة الحدث العالمي البارز، مع الحفاظ على مكانة دبي بين مدن العالم على الخارطة السياحية والاقتصادية والاستثمارية، وكذلك على صعيد الحياة المريحة والآمنة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020، أنهم يعملون بشكل متواصل استعداداً للحدث التاريخي إكسبو والمزمع انعقاده مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقال: «إن الإمارات بصورة عامة ودبي على وجه الخصوص، على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال مثل هذه الفعاليات والأحداث العالمية، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية مرنة ومنظومة عمل متكاملة قادرة على مواكبة كافة المتطلبات العالمية، كما أنها تتميز بتطبيقها لأعلى المواصفات والمعايير التي تؤهلها لاستقبال هذا الحدث التاريخي، لتمتعها بالخبرة الكافية ووسائل الاتصال المتقدمة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخدمات التي تؤكد على مكانة دبي العالمية».

وأضاف: «إن استضافة هذا الحدث من شأنه وبلا شك أن يشكل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، وترسخ مكانة دبي على خارطة المدن العالمية بوصفها مقصداً للسياحة والاقتصاد والاستثمار والعيش برفاهية وأمان».

قنوات تواصل

قال هلال المري أن عاماً كاملاً يفصلنا عن انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وهذا يتزامن مع قرار دبي بإعادة النشاط الكامل لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تقوم بهذا الأمر، وهو ما سيسهم في إيجاد قنوات للتواصل والمشاركة المباشرة، ومناقشة الأوضاع الراهنة، وهي عوامل حيوية ستساعد في الإسراع بإنعاش وتعافي القطاعات الرئيسية الأخرى.

وهذا يدل أيضاً على الكفاءة العالية التي تتمتع بها المدينة في إدارتها وتعاملها مع جائحة «كوفيد 19»، وكذلك قدرتها على التكيف معها بسرعة عالية، الأمر الذي سيكون له دور مهم وفعال في تقديم دورة متميزة لهذا المعرض الدولي، ويؤكد في ذات الوقت على المكانة المتميزة لدبي التي تعد واحدة من أفضل خمس وجهات عالمية للسياحة والأعمال».

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