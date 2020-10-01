«أدنوك» تبدأ تداول المشتقات المالية النفطية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن بدء «أدنوك التجارية»، الذراع التجارية الجديدة التابعة لمجموعة أدنوك، نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمي.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً كبيراً يأتي في إطار جهود «أدنوك» المستمرة لتحقيق نقلة نوعية في أنشطتها التسويقية والتجارية وتعزيز دورها ومكانتها شركةً عالمية متكاملة في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول النفط الخام والمنتجات المكررة.

وتعني الأدوات المالية المشتقة العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً، والتي تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام، والتي تمكن العملاء من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: نحن ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك بأن توجه أدنوك نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين.

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