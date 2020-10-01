«أدنوك للتوزيع» تمنح 1.3 مليار درهم للمساهمين

المصدر: أبوظبي - البيان

أقرّ مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لمساهمي الشركة.

وقال في بيان إن ذلك يمثل الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2020 والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7%، مقارنة بتوزيعات أرباح 2019 والتي بلغت 2.39 مليار درهم.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، إن سياستهم التصاعدية لتوزيع الأرباح توضّح التزامهم نحو المساهمين، لافتاً إلى أنهم يمضون نحو تحقيق أولوياتهم الاستراتيجية التي تشمل تحقيق النموّ المستدام.

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