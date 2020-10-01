صحراء دبي تستهوي السائحين

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تزايد الطلب في الآونة الأخيرة على تجارب المغامرات في دبي مع إعادة فتح المدينة أمام السياح الدوليين والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وفي خضم ذلك وجد سكان الإمارات وزوارها أنفسهم مرة أخرى أمام طيف واسع من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع بتنوع عروض دبي، بحسب تقرير حديث نشرته مجلة «ترافيل آند توريزم نيوز مديل إيست».

وسواء كانت الإثارة عالية من القفز بالمظلات أو التزلج على الجليد أو مجموعة من وسائل الترفيه للعائلات في مراكز التسوق والمتنزهات، فإن المدينة جاهزة لتلبية جميع الأذواق والفئات العمرية. وأخذ عدد متزايد من المصطافين يتحولون من صخب المدينة بالتوجه إلى الصحراء للاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الفريدة.

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