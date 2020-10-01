600 مشارك بجولة غرفة دبي التقنية للشركات الهندية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، جولتها الافتراضية التي نظمتها مؤخراً بالتعاون مع شركائها في الهند وهم «ستارت أب إنديا» و«مومباي فينتيك هب»، بالإضافة إلى مكتب غرفة دبي التمثيلي الخارجي بالهند، لاستقطاب الشركات الهندية ذات النمو المتسارع (Scaleups) في قطاعات التقنية المبتكرة للخدمات المالية والرعاية الصحية.

وضمت الجولة الافتراضية 15 شركة هندية من أصل حوالي 200 شركة تقدمت للمشاركة في الجولة، والتي هدفت للتعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المتسارعة النمو في كل من دبي والهند في مجالي التقنية المالية والصحية، والترويج لدبي كوجهة مثالية للشركات الهندية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدة الشركات الهندية على استعراض خبراتها لمستثمرين في الإمارة.

وشهدت الجولة الافتراضية حضور أكثر من 600 مشارك، حيث اجتمعت هذه الشركات الهندية افتراضياً مع 30 مؤسسة وهيئة، وعقدت أكثر من 60 اجتماعاً خاصاً، وتقديم 160 عرضاً تعريفياً، في حين تم اختيار 6 من هذه الشركات للمشاركة في الدورة الجديدة من برنامج شراكات الأعمال.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية بغرفة دبي، إلى الدور الهام الذي تلعبه المكاتب التمثيلية للغرفة في الترويج لبيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وأفكار الأعمال المبتكرة، معتبراً أن دبي توفر للشركات الهندية المتخصصة في قطاعات التقنية المالية والصحية نافذة إقليمية وعالمية لمشاركة خبراتها والاستفادة من خبرات نظرائها لنسج شراكات ومشاريع مشتركة في قطاعات مستقبلية هامة.

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