3.5 مليارات تجارة دبي الخارجية من القهوة في 10 سنوات

كشفت جمارك دبي أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية من القهوة سجلت 3.5 مليارات درهم، خلال السنوات العشر الماضية، وتعد دبي مركزاً محورياً ولوجستياً متطوراً، يربط الأسواق الاستهلاكية متسارعة النمو في الشرق الأوسط وأوروبا مع الدول المنتجة للقهوة حول العالم مثل إثيوبيا والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي: «نحرص في جمارك دبي على العمل باستراتيجيات استشرافية لترسيخ موقع إمارة دبي الرائد في التجارة العالمية، وتسعى الدائرة إلى تقديم خدمات ذكية وأنظمة مبتكرة، للتسهيل على العملاء وإنجاز معاملتهم في أسرع وقت ممكن، بما يخفض الكلفة عليهم، ويحقق سعادتهم».

وأضافت: «نقوم بتوفير منظومة تجارية عالمية المستوى لدعم موقع دبي الرائد في سلاسل التوريد في مجال القهوة على مستوى العالم، وتعزيز مكانة مركز القهوة بمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر دعماً لوجستياً، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة».

وأظهرت إحصاءات كشفت عنها جمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف أول أكتوبر من كل عام أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية من القهوة خلال النصف الأول سجل نمواً بواقع 5% ليصل إلى 253 مليون درهم مقارنة مع 240 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي كمية تجارة دبي الخارجية من القهوة 14 ألف طن للنصف الأول 2020.

وتضم قائمة أهم الشركاء في واردات دبي للقهوة سويسرا، بقيمة تجارة 33 مليون درهم، وإيطاليا 23 مليون درهم، و البرازيل 22 مليوناً للنصف الأول من العام، أما قائمة أهم الشركاء في التصدير وإعادة التصدير للقهوة في الفترة ذاتها، فتتصدرها سلطنة عُمان بقيمة 5.8 ملايين درهم، ثم السعودية بقيمة 5.1 ملايين، والكويت 5 ملايين. (دبي- البيان)

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