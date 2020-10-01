التضخم يواصل الانكماش للشهر الـ20 على التوالي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.59% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 لتواصل انكماشها للشهر الـ20 على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.5 نقاط في أغسطس الماضي مقابل نحو 109.33 في أغسطس 2019، وعلى أساس شهري انخفض التضخم 0.14% في أغسطس مقارنة بنحو 106.64 نقاط في يوليو السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على إثر هبوط 6 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.01% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 2.11% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 9.81%، وخدمات الصحة 0.14% والترويج والثقافة 31.73% والاتصالات 0.15%.

بينما ارتفع على أساس سنوي 6 مجموعات تصدرتها الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 4.43% والتبغ 6.58% والملابس والأحذية 9.15% والتعليم 1.04%، والمطاعم والفنادق 3.65%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.06%.

وجاء تراجع التضخم على أساس شهري لانخفاض 6 مجموعات رئيسية تتصدرها الملابس والأحذية 1.98% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.25% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.16% والتبغ 0.15%، وخدمات النقل 0.39% والمطاعم والفنادق 0.04%، وظلت مجموعة خدمات الصحة دون تغيير، وارتفعت 5 مجموعات هي الأغذية والمشروبات 0.32% والاتصالات 0.08% والترويج والثقافة 0.16% والتعليم 0.03% والسلع والخدمات المتنوعة 0.42%.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري 0.21% في أبوظبي، و0.32% في دبي، بينما ارتفع في الشارقة 0.19% وعجمان 0.02% وأم القيوين 0.31% ورأس الخيمة 0.16% والفجيرة 0.03%.

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