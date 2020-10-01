مشروع مشترك يقدم حلولاً كيميائية مبتكرة لدول التعاون

المصدر: دبي – البيان

أعلنت كوريتا أوروبا المحدودة، المتخصصة عالمياً بتقديم حلول المواد الكيميائية لمعالجة المياه، والتابعة لتكتل ياباني يتألف من شركات مُتعددة الجنسيات، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في دبي أمس مع شركة أكواكيمي مركز دبي للسلع المتعددة، المتخصصة في المواد الكيميائية لقطاع معالجة المياه في منطقة دول التعاون الخليجي، بهدف إطلاق المشروع المشترك، كوريتا أكواكيمي، الذي سيرتكز على نقاط قوة الشركتين في مجال حلول الكيماويات المخصصة لمُعالجة المياه، والمُستخدمة في عمليات المُعالجة في قطاعات مصافي النفط والبتروكيماويات والأسمدة والطاقة وتحلية المياه والورق والمعادن، ضمن منطقة الخليج العربي.

وستمثل شركة كوريتا أكواكيمي جهة اتصال موحدة مع العملاء في منطقة الخليج العربي، وستلتزم بتقديم أفضل الحلول للعملاء الذين سيستفيدون من برامج يابانية مبتكرة، مدعومة بالكامل بعمليات إنتاج محلية، وموارد وخدمة عملاء سريعة وموثوقة.

منشأتي تصنيع

وستشغل كوريتا أكواكيمي مُنشأتَي تصنيع جديدتين في جبل علي والدمام، حيث تم بدء العمل عليهما خلال النصف الأول 2020.

وسجل قطاع المواد الهيدروكربونية في منطقة الخليج العربي، نمواً مطرداً خلال العقد الماضي كما شهد إضافة وحدات مُعالجة صناعية جديدة، شكلت فيها منتجات الكيماويات المخصصة لعمليات المُعالجة ومعالجة المياه إضافات أساسية لتلك الوحدات، وتبلغ قيمة سوق الكيماويات المتخصصة في دول الخليج العربي أكثر من 350 مليون دولار.

أفضل حلول

وقال شينغو ياماجا، المدير العام الأول لعمليات مجموعة كوريتا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين: «نسعى دوماً لتحقيق الأهداف المرتبطة بفلسفة عمل مجموعة كوريتا، عبر دراسة خصائص المياه بالشكل الأمثل، وتقديم أفضل حلول المعالجة».

وقال لورنزو كارولو، الرئيس التنفيذي لشركة كوريتا الشرق الأوسط: «تتواءم الاتفاقية الجديدة، مع التزام كوريتا بتطبيق استراتيجيتها العالمية طويلة الأمد، القائمة على تلبية الاحتياجات المحلية، والتي استطعنا تسريع تطبيقها بوتيرة لافتة خلال السنوات الأخيرة».

وقال سوبراتو ساها مدير أكواكيمي مركز دبي للسلع المتعددة: «لطالما سعت أكواكيمي لتصبح جهة رائدة في مُنتجات الكيمياويات المتخصصة، وقد نجحت في تحقيق نموٍ بأكثر من 25 % على أساس سنوي».

وقال جوردي فيردي، الرئيس التنفيذي لشركة كوريتا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تُركز كوريتا على تحقيق قيمة مميزة في قطاعات مُعالجة المياه والورق، وفي عمليات المُعالجة، عبر تقديم تقنيات مبتكرة، تُقلل من استهلاك المياه والطاقة».

قدرات عالية

تمثل كوريتا أكواكيمي مشروعاً فريداً بين شركة قوية مُتعددة الجنسيات وشريك محلي، يتمتع بقدرات عالية الكفاءة وتمتلك كوريتا قاعدةً تضم 25 عميلاً في المنطقة وستواصل جهودها للاستثمار في الموارد المُتاحة لتُصبح الشركة الرائدة في السوق في الكيماويات المتخصصة في المستقبل القريب. ويأتي تأسيس الشركة الجديدة التي تُعتبر كوريتا مساهماً رئيساً فيها خلال فترة مواتية تتسم بتسجيل إقبالٍ لافت على حلول الكيمياويات ذات المواصفات الفنية العالية.

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