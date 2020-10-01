«الاتحاد» لم تبت بعد في مصير طائرات إيه 380

المصدر: (دبي – رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن الشركة لم تتخذ بعد قراراً بشأن ما إن كانت ستستأنف رحلاتها بطائرات إيرباص من طراز إيه 380.

وقالت مصادر لرويترز في مايو، إن الشركة تدرس إحالة طائراتها من هذا الطراز للتقاعد، بعد أن ظلت رابضة في المطارات، إثر تعليق رحلات الطيران في مارس، بسبب جائحة «كورونا».

واستؤنفت خدمات طائرات نقل الركاب بعد ذلك، لكن طائرات إيه 380، ظلت غير مستخدمة في الرحلات، حيث تفضل شركة الطيران طائرات أصغر حجماً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، في تصريحات لخدمة البث التابعة لشركة الطيران «لم يتخذ قرار بعد»، بشأن ما إن كانت الاتحاد ستعيد تشغيل الطائرة رباعية المحركات مجدداً أم لا. وأضاف «الطائرات الأخرى يمكنها القيام بالمهمة على نحو أكثر كفاءة، وأكثر استدامة بكثير».

وأشار إلى أنه لا يستبعد عودة طائرات إيه 380 إلى الخدمة في الاتحاد، لكنه عبّر عن اعتقاده بأن إحالة هذا الطراز للتقاعد، سيتسارع على مستوى العالم. ولم يذكر الموعد المتوقع لقرار الشركة، بشأن الطراز المذكور من الطائرات.

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