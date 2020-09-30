الحبتور: لم نغلق أي من فنادقنا وبعضها تؤدي على نحو أفضل

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور» أن المجموعة لم تغلق أي فندق من الفنادق التابعة لها في الدولة بسبب تأثر قطاع السياحة على مستوى العالم بتداعيات جائحة «كوفيد- 19»، بل أن الأعمال التجارية بعض هذه الفنادق تجري خلال الفترة الجارية على نحو أفضل مما كانت تجري عليه منذ سنوات.

وأجرى الحبتور مقابلة أمس مع «تليفزيون بلومبيرغ» في دبي، حيث تطرق خلالها إلى عدة قضايا.

وقال الحبتور: «لم نغلق أي فنادق. فعلى سبيل المثال، فندق «حبتور بالاس» في «مدينة الحبتور» مفتوحة طوال الوقت، وأيضاً منتجع «الحبتور بولو» لا يزال مفتوحاً ويؤدي على نحو أفضل مما كان يؤديه منذ سنوات. وفيما يخص فنادقنا الأخرى، ثمة تحسن يمكننا أن نراه بوضوح، حيث تستقبل زوار محليين، سواءً مقيمين أو مواطنين. وعلاوة على ذلك، لدينا سياح من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق. ونأمل أن تفتح دول أوروبا حرية السفر خارجها مجدداً، وبصفة خاصة بريطانيا. وحينئذٍ، يمكنني القول إننا سنشهد تحسناً هائلاً في عدد النزلاء في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة».

وعن أهمية إنشاء جسر جوي بين الإمارات وبريطانيا لفنادق المجموعة وللسياحة في دبي عموماً، قال الحبتور: «تربطنا علاقات رائعة ببريطانيا. لذا، نأمل أن ترفع الحكومة البريطانية القيود المفروضة على حركة السفر. ونحن بالطبع في الإمارات ودبي نحترم كافة القواعد واللوائح فيما يتعلق بالحفاظ على صحة السياح ومن يخالطهم، ونستطيع تدبير ذلك. فقد دعوا السياح يسافرون ويقومون بالحجر الصحي لأنفسهم ونحن سنقوم بدورنا».

وأعرب الحبتور عن استعداده لإجراء أي صفقة في أي قطاع، بما في ذلك التعليم والصحة، برغم الظروف الراهنة، متى سنحت الفرصة الملائمة لذلك.

وتطرق الحبتور إلى المناظرة التي أجريت أول من أمس بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه على الرئاسة للفترة المقبلة، جو بايدن. وأعرب الحبتور عن دهشته وخيبة أمله بسبب الهجوم المتبادل بين ترامب وبايدن أثناء المناظرة.

وقال الحبتور: «لم نكن نتوقع أن يهاجما بعضهما البعض على هذا النحو السيء، ولكن للأسف، فإن الديمقراطية في بعض الأحيان تسمح بحدوث ذلك».

وتحدث الحبتور عن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، فقال: «ترامب ساهم في وضع ترتيبات اقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، وهو بالطبع انجاز عظيم لقادتنا، وله ولإسرائيل».

وأضاف بقوله: «نريد تطوير علاقات تجارية مع إسرائيل، فهم لديهم عقلية تجارية، وهذا ما نريده. ان الاتفاقية التي أبرمتها «مجموعة الحبتور» مع «موبيلاي» الإسرائيلية انجاز عظيم وتعد بمثابة تهيئة للأجواء ولمزيد من التوسع في الاستثمارات المشتركة بين البلدين».

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