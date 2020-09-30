«مجموعة بن حم» تطلق مركزاً تجارياً وفندق 5 نجوم في الرباط

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مجموعة «بن حم» مشروعاً استثمارياً جديداً لها في المغرب يتكون من مركز تجاري على مساحة 22 ألف متر مربع وفندقاً فئة خمسة نجوم يضم 201 غرفة وجناح بالعاصمة المغربية الرباط.

وتم الإعلان عن المشروع خلال استقبال العصري سعيد الظاهري سفير الدولة بالرباط الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لأبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم» بمقر السفارة بالرباط.

وأكد السفير الظاهري على متانة العلاقات الإماراتية المغربية بفضل التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، منوهاً بدور الاستثمارات الإماراتية في دعم مسيرة التنمية والتطور في المملكة المغربية الشقيقة.

ومن جانبه أشاد الشيخ مسلم بن حم بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية المغربية بفضل حكمة القيادة الرشيدة في البلدين ونوه بجهود سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ودور السفير الظاهري في تقديم كافة التسهيلات للوصول بهذا المشروع الاستثماري إلى مرحلة إطلاقه بما يساهم في دعم قطاع السياحة والأعمال بالعاصمة الرباط.

وقال بن حـم: «حرص القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحكمته على إقامة علاقات متينة مع المملكة المغربية الشقيقة تحولت إلى نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك».

واطلع الشيخ مسلم السفير على تفاصيل المشروع الاستثماري الذي يقع على شارع محمد السادس في الرباط، وبدأت أعمال التنفيذ فيه مؤخراً ويتكون من مركز تجاري كبير بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ومجهز بأحدث المرافق مع نحو 1000 موقف سيارة على 3 طوابق تحت الأرض.

كما يتصل المركز التجاري بفندق فئة 5 نجوم سيشيد وفق أفضل المعايير العالمية ويضم 201 غرفة وجناح، إضافة إلى قاعة احتفالات رئيسية تتسع لـ 500 شخص وقاعات اجتماعات ومؤتمرات تتسع إلى نحو 400 شخص. كما يضم الفندق 5 مطاعم عالمية ونادياً صحياً وسبا ضمن وحديقة داخلية ومسبحاً.

وأكد السفير العصري الظاهري أهمية الاستثمارات الإماراتية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمغرب. ودعا رجال الأعمال والشركات الإماراتية إلى استكشاف فرص الاستثمار في المملكة المغربية الشقيقة بفضل الإصلاحات الرائدة للملك محمد السادس وبحكم البيئة المثالية والآمنة للاستثمار.

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