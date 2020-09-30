فنادق عجمان تستعدّ للحصول على شهادة "BV" لاعتمادها أعلى معايير السلامة

المصدر: عجمان - البيان

تستعدّ منشآت عجمان الفندقية للحصول على شهادة "BV" تقديراً لاعتمادها أعلى معايير السلامة لحماية الضيوف والزوار والعاملين في قطاع الضيافة في عجمان، تماشياً مع تعزيز الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها دولة الإمارات.

وقال سلطان النعيمي، مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية بعجمان: "تأتي هذه الشهادة في إطار جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان، للتأكد من أن جميع المنشآت السياحية تتبع كل التدابير الوقائية مع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها".

وتتضمن شهادة Bureau Veritas (BV) قائمة تدقيق متكاملة لضمان تطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بالنظافة، والتباعد الاجتماعي إضافة إلى اتباع أعلى مستويات السلامة، وتشمل أيضاً القيام بعمليات تفتيش ميدانية للتحقق من اعتماد تدابير حماية عالية الكفاءة.

يذكر أن دائرة التنمية السياحية في عجمان كانت قد أجرت مؤخراً فحوصات شاملة لفيروس "كورونا" لعاملي المنشآت الفندقية في الإمارة بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة.

وجاءت هذه الفحوصات ضمن البرامج الوقائية التي أقرتها المؤسسات الصحية بالدولة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وشملت جميع العاملين في المنشآت الفندقية لتأمين بيئة عمل صحية تمكّن الموظف من تأدية عمله باطمئنان.

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