أفضل أماكن العمل للمرأة بدول الخليج في 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط الهيئة العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل عالية الثقة للمرة الأولى في المنطقة عن أفضل 40 بيئة عمل للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إبراهيم مغربل، المدير العام لمكتب غريت بليس تو وورك في الإمارات: "فخورون جدًا بإطلاق قائمة أفضل 40 بيئة عمل للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة، وتماشياً مع استراتيجيتنا لعام 2020 المتمثلة في تكريم المنظمات في جميع أنحاء المنطقة التي تعمل بجد لسد الفجوة بين الجنسين والحفاظ على ثقة عالية وثقافة عالية الأداء لجميع الموظفين. وتصدرت كلية ويستفورد الجامعية قائمة أفضل بيئات العمل للمرأة، تليها الخبير كابيتال في المرتبة الثانية، سنشري فاينانشال في المرتبة الثالثة".

وجاء ترتيب غلاندر إنترناشونال بانكينغ، ذا ون، ومجموعة الدباغ القابضة، والهيئة العامة للعقارات في السعودية، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ومجموعة لاندمارك، وفايف هوتلز، من المرتبة الرابعة إلى العاشرة على التوالي.

وتقوم دراسة المقارنة المعيارية السنوية لأفضل بيئات العمل على تقييم مستوى المصداقية والاحترام والعدالة والفخر والزمالة داخل المؤسسات، وتشكل جزءًا من أكبر استبيان للموظفين في العالم. ويعتمد ثلثا درجة الشركة على التعليقات السرية لموظفيها بينما يتم الحصول على النتيجة المتبقية من تدقيق ممارسات الإدارة والموارد البشرية.

وقال مازن حرب، المدير العام لمكتب "غريت بليس تو وورك" في الشرق الأوسط: درسنا وجهة نظر الموظفات الإناث من خلال 60 جانبًا مختلفًا من ثقافة مكان العمل، بما في ذلك المصداقية والاحترام والعدالة والفخر والزمالة.

ومن بين هذه المقاييس، كشفت أبعاد العدالة والإنصاف عن أكبر الفجوات في تجربة مكان العمل بين المرأة والرجل، حيث إن المرأة تواجه، أكثر من الرجل، تمييزا في التعامل من قبل الإدارة وكذلك عدم العدالة من حيث الترقيات وتوزيع أعمال المشاريع.

وضمت لائحة "أفضل بيئات العمل للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي" عدداً متنوعاً من المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتمويل والإعلام وتجارة التجزئة والأزياء والسلع الاستهلاكية والضيافة والرعاية الصحية والتصنيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز