غرفة دبي تختتم الجولة الافتراضية التقنية للشركات الهندية ذات النمو المتسارع

المصدر: وام

اختتمت دبي للمشاريع الناشئة - إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال - جولتها الافتراضية التي نظمتها مؤخراً بالتعاون مع شركائها في الهند / ستارت أب إنديا، و مومباي فينتيك هب/ بالإضافة إلى مكتب غرفة دبي التمثيلي الخارجي بالهند، لاستقطاب الشركات الهندية ذات النمو المتسارع /Scaleups/ في قطاعات التقنية المبتكرة للخدمات المالية والرعاية الصحية.

ضمت الجولة الافتراضية 15 شركة هندية من أصل حوالي 200 شركة تقدمت للمشاركة في الجولة، والتي هدفت للتعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المتسارعة النمو في كل من دبي والهند في مجالي التقنية المالية والصحية، والترويج لدبي كوجهة مثالية للشركات الهندية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدة الشركات الهندية على استعراض خبراتها لمستثمرين في الإمارة.

وشهدت الجولة الافتراضية حضور أكثر من 600 مشارك، حيث اجتمعت هذه الشركات الهندية افتراضياً مع 30 مؤسسة وهيئة، وعقدت أكثر من 60 اجتماعاً خاصاً، وتقديم 160 عرضاً تعريفياً، في حين تم اختيار 6 من هذه الشركات للمشاركة في الدورة الجديدة من برنامج شراكات الأعمال، حيث أتيحت لها استعراض خدماتها ومنتجاتها ومبادراتها أمام شركات رئيسية في دبي بحاجة إلى هذا النوع من الخدمات.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى الدور الهام الذي تلعبه المكاتب التمثيلية للغرفة في الترويج لبيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وأفكار الأعمال المبتكرة، معتبراً أن دبي توفر للشركات الهندية المتخصصة في قطاعات التقنية المالية والصحية نافذة إقليمية وعالمية لمشاركة خبراتها والاستفادة من خبرات نظرائها لنسج شراكات ومشاريع مشتركة في قطاعات مستقبلية هامة.

بدورها قالت نتاليا سيشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إن الجولة الافتراضية حققت أهدافها في التعريف ببيئة ريادة الأعمال في دبي والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال، وكيفية ممارسة الأعمال بالإمارة، مؤكدة أن دبي تشكل وجهة مثالية للشركات العالمية الناشئة وذات النمو المتسارع الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة نظراً لمزاياها التنافسية وقدرتها على تحقيق الإضافة لنشاطات هذه الشركات.

وشكلت الجولة الافتراضية فرصة مثالية لعرض مشاريع هذه الشركات في قطاعي التقنية المالية وتقنية الرعاية الصحية أمام مستثمرين وشركات مهتمة من أجل فرص عقد شراكات مستقبلية، ونسج علاقات جديدة.

وتزامن تنظيم الجولة التقنية الافتراضية مع تنظيم دبي للمشاريع الناشئة لدورة جديدة من برنامج شراكات الأعمال الذي يجمع الشركات الكبيرة الرائدة مع الشركات الناشئة للعمل على مشاريع لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة من خلال حلول تبتكرها المشاريع الناشئة.

وجاءت هذه الجولة الافتراضية التقنية استكمالاً للجولة الترويجية التي نظمتها دبي للمشاريع الناشئة في العام الماضي إلى الهند بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، حيث شملت الجولة آنذاك مدينتي نيودلهي وبنغالور، وشكلت منصة مهمة أتاحت للشركات الهندية إمكانية التواصل مع كبار صناع القرار والأطراف المعنية بتطوير قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دبي والاطلاع على الميزات التنافسية التي توفرها الإمارة.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً للمعلومات والدعم لرواد الأعمال في دبي.

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