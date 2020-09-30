764 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 764 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 251 مبايعة بقيمة 446.98 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 137.36 مليون درهم و221 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 309.61 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الخوانيج الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 218.44 مليون درهم منها 42 رهن أراض بقيمة 179.09 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 39.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 108 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 98.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 77 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 10 ملايين درهم.

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