غرفة عجمان تناقش تأثيرات سعر الفائدة على البطالة والتضخم

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان "سعر الفائدة وتأثيره على البطالة والتضخم"، وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية، وترأس الحلقة عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سالم السويدي المدير العام والمديرين التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.

وأكد المويجعي على أهمية الحلقات النقاشية في طرح مواضيع اقتصادية تعزز معارف الموظفين وخبراتهم وتوفر قناة لتبادل المعلومات والخروج بتوصيات تصب في جودة بيئة العمل والخدمات الموجهة لمجتمع الأعمال في الإمارة، موضحاً أن غرفة عجمان تولي أهمية خاصة لتنمية كوادرها البشرية وتطوير مهارتهم الوظيفية.

الفائدة البنكية

وتناولت الحلقة النقاشية تعريف سعر الفائدة البنكية باعتبارها نسبة تحصل عليها البنوك من العملاء عند تقديم القرض لهم أو نسبة تدفعها البنوك للعملاء عند إيداع أموالهم فيها، واطلع الحضور على السياسات النقدية، والتي يقوم بها المصرف المركزي من خلال تخفيض أو رفع سعر الفائدة بهدف معالجة قضايا اقتصادية مثل البطالة والتضخم وغيرها.

وتهدف السياسة النقدية التوسعية إلى خفض المصرف المركزي الفوائد على القروض التي يمول بها البنوك التجارية وبدورها تخفض الفوائد على المقترضين من أجل التشجيع على الاستثمار وتخفيض معدلات البطالة، أما السياسة النقدية الانكماشية فيرفع خلالها المصرف المركزي الفوائد على القروض التي يمول بها البنوك التجارية، وبدورها ترفع الفوائد على المقترضين ليقل الطلب على النقد وتنخفض كمية النقود، وبالتالي الأسعار فينخفض التضخم.

واستعرضت الحلقة النقاشية جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتعافي الاقتصاد من تبعات جائحة "كوفيد 19"، وكذلك جهود المصارف المركزية بشكل عام لدعم الأنشطة الاقتصادية.

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