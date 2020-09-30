لوفتهانزا و"سويس" تزيدان رحلاتهما إلى دبي في أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة لوفتهانزا اليوم، رفع طاقتها التشغيلية خلال الربع الرابع 2020، إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث ستعمل الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، على زيادة الرحلات من دبي إلى فرانكفورت، من 4 إلى 5 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقوم الخطوط الجوية السويسرية، أن تعيد إطلاق رحلاتها من دبي إلى زيورخ عبر ثلاث رحلاتٍ أسبوعياً، بدءاً من 29 أكتوبر، لتعزيز الربط بين المدينتين. وقد تمت جدولة رحلات الخطوط السويسرية الجديدة، لتغادر أيام الاثنين، والخميس، والسبت.

في حين سيتم تشغيل الرحلات من زيورخ إلى دبي، أيام الثلاثاء والخميس والسبت. وستغادر رحلات دبي–زيورخ في الساعة 1:55 صباحاً، وتصل في الساعة 06:10 صباحاً.

وتغادر رحلات زيورخ–دبي في الساعة 21:50 مساءً، وتصل في الساعة 07:00 صباحاً (في اليوم التالي). ويأتي إطلاق هذه الرحلات، ضمن الجدول التشغيلي لمجموعة لوفتهانزا للموسم الشتوي، وذلك في مسعىً لتلبية النمو المستمر في الطلب على السفر عبر القارات.

وقررت الخطوط الجوية السويسرية وطيران إيدلويس، إعادة ترتيب رحلاتهما من العاصمة مسقط إلى زيورخ. وقامت سويس في السابق، بتشغيل رحلة ثلاثية من زيورخ إلى مسقط عبر دبي، لكن هذه الرحلة ستستبدل الآن برحلةٍ مباشرةٍ من مسقط إلى زيورخ على متن طيران إديلويس، وذلك بواقع رحلةٍ واحدةٍ أسبوعياً، اعتباراً من 8 نوفمبر.

وستغادر رحلة مسقط–زيورخ يوم الأحد من كل أسبوع، في الساعة 9:50 صباحاً، وتصل في الساعة 14:10 بعد الظهر، في حين تغادر رحلة زيورخ–مسقط يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة 21:30 مساءً، وتصل في الساعة 07:00 صباحاً (في اليوم التالي).

وكجزءٍ من التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة عملائها وفريق عملها، تواصل لوفتهانزا تنفيذ بروتوكولات صارمة في ما يتعلق بالنظافة والسلامة على الأرض، وعلى متن طائراتها كذلك.

والتزاماً بإرشادات حكومة دبي، يُتوقع من الركاب الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في كافة الأوقات.

ويُنصح المسافرون بمراعاة متطلبات الدخول والحجر الصحي المعتمدة حالياً في وجهات سفرهم النهائية. كما يجب على الركاب إبراز شهادة خلوٍ من فيروس كوفيد 19 (فحص سلبي)، صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الفحص، لدى كاونتر إصدار بطاقات الصعود للطائرة في دبي وزيورخ، لكي يتم السماح لهم بالسفر.

ولن يُسمح للمسافرين الذين يصلون قبل أكثر من أربع ساعات من الموعد المحدد لمغادرة رحلاتهم، بدخول مبنى الركاب. كذلك، يجب على المسافرين تحميل تطبيق "COVID19 - DXB Smart"، الذي يبقيهم على اطلاعٍ بتنبيهات السفر ومعلومات السلامة الضرورية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز