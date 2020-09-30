"مبادلة" تستثمر 7.35 مليار درهم في شراكة استراتيجية مع "سيلفر ليك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اليوم شركة "مبادلة للاستثمار"، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، و شركة "سيلفر ليك" الشركة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا، عن تعزيز الشراكة القائمة بينهما وذلك من خلال اطلاق استراتيجية استثمار طويل المدى بقيادة سيلفر ليك وباستثمار قدره ملياري دولار أمريكي (7.35 مليار درهم) من مبادلة.

تتميز الاستراتيجية الجديدة بمدى اسثماري طويل الأمد يصل إلى 25 عاماً، وهي مصممة بحيث تتيح الاستثمار بمرونة في مختلف هياكل الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات، وكذلك في جميع أشكال التمويل والفرص الاستثمارية بمختلف مراحلها، وذلك بما يتماشى مع تركيز "سيلفر ليك" على بناء وتطوير شركات ناجحة تعود بالفائدة على جميع الشركاء.

وإلى جانب المشاركة في وضع الاستراتيجية الجديدة ، فقد استحوذت مبادلة على حصة أقلية في "سيلفر ليك".

وقد سبق للطرفين العمل معاً في عدد من الاستثمارات مثل "انديفر"، و"وايمو" (شركة لإنتاج تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، تابعة لألفابيت)، وشركة جيو بلاتفورمز الهندية.

وتعليقا على ذلك، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة: "كمستثمر عالمي أدركنا منذ وقت مبكر الفرص المتميزة التي يتيحها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، فإننا سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع سيلفر ليك، أحد أبرز مؤسسات الاستثمار المرموقة في قطاع التكنولوجيا ، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وخارجه.

وتابع المبارك بقوله: "لقد أصبحت التكنولوجيا الرافد الرئيسي للاقتصاد العالمي، ومن المقومات الأساسية لكل القطاعات الأخرى والتي تشهد الآن تحولاً كبيراً نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية في أعمالها".

وأضاف: "نسعى لأن نكون على استعداد للاستفادة من هذا التحول المتسارع نحو التكنولوجيا الرقمية والفرص الاقتصادية الناشئة عن ذلك، ونرى بأن سيلفر ليك هي الشريك المناسب وأن هذا النموذج الاستثماري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف."

ومن جانبه قال إيجون دوربان وجريج موندري، الرئيسان التنفيذيان لسيلفر ليك، نيابة عن الشركاء التنفيذيين للشركة: "نحن سعداء بتعزيز علاقتنا بالفريق المتميز في شركة مبادلة، والتي تتفق معنا في رؤيتنا التي تقوم على الاستثمار طويل المدى في أبرز قطاعات الأعمال. لقد مكننا دعم مبادلة من إطلاق استراتيجية مبتكرة طويلة المدى تعد غير مسبوقة من حيث مداها الزمني والتي تمتد لعدة عقود، وتجسد التزامنا نحو الشركات التابعة لنا ومن شأنها تحقيق منافع استراتيجية كبيرة ونتائج استثنائية على مدى زمني طويل".

ويتيح الهيكل المبتكر لهذه الاستراتيجية الجديدة، المزيد من المرونة لسيلفر ليك بما يمكنها من الاستفادة من طيف واسع من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الفرص الواقعة خارج نطاق صناديقنا التمويلية الحالية.

كذلك يسهم إطلاق هذه الشراكة الجديدة في تعزيز وترسيخ خبرة سيلفر ليك في مختلف مجالات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. كما تعكس هذه الشراكة مدى توافق الرؤى بين الطرفين حول أهمية الشراكة وتطوير قدرات الكادر البشري، والمسؤولية المجتمعية.

وقد بدأت مبادلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمية في عام 2007 باستحواذها على حصة كبيرة في شركة "إيه إم دي"، ثم بإنشاء شركة غلوبل فاوندريز، ثاني أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم.

ومن خلال إبرام عدد من الشراكات الاخرى، تمكنت مبادلة مؤخراً من الاستثمار في شركة "بي سي آي فارما سيرفسيز" المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى استثمارها مجالات النقل المشترك والتجارة الإلكترونية وتأسيس منصات للاستثمار في سيليكون فالي وأوروبا وأبوظبي.

وقد استحوذت مبادلة علي حصة أقلية في سيلفر ليك عبر صفقة ثانوية من "دايال كابيتال بارتنرز", وهي وحدة تابعة لشركة "نيوبيرجر بيرمان". والجدير بالذكر أن "دايال كابيتال بارتنرز" قد استحوذت على حصة تقل عن 10% من سيلفر ليك في عام 2016.

وقال مايكل ريز، المدير التنفيذي لشركة دايال كابيتال بارتنرز: "تعتبر سيلفر ليك من الشركات ذات الأداء المتميز، ومنذ استحوذنا على حصتنا فيها نجحت سيلفر ليك من خلال الابتكار والتطوير في تنمية أصولها من 23 مليار دولار ، لتصل اليوم إلى أكثر من 60 مليار دولار".

وأضاف ريز: "تأتي هذه الصفقة مع مبادلة والتزامها بالمشاركة في هذه الاستراتيجية التمويلية طويلة المدى، تأكيدا على القدرات المتميزة التي تتمتع بها "سيلفر ليك"، كما تجسد قناعتنا بقدرتها على تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستحواذ على حصص في أبرز شركات الاستثمار على مستوى العالم. ونحن نتطلع لمواصلة العمل مع شركائنا في سيلفر ليك ومبادلة على مدى السنوات القادمة".

الجدير بالذكر أن الشروط الخاصة بصفقة الاستحواذ الخاصة بمبادلة لم يتم الكشف عنها.

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