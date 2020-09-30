"اينوك" تحقق وفورات في الطاقة بلغت 97 مليون كيلوواط خلال 6 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة اينوك عن تسجيل رقم قياسي قدره 97 مليون كيلوواط ساعي في وفورات الطاقة منذ عام 2014، أي ما يعادل كمية الطاقة الكهربائية التي يستهلكها 8600 منزل في العام، وجاء ذلك نتيجة مبادرات إدارة الطاقة والموارد التي طبقتها المجموعة خلال هذه الفترة.

كما سجّلت المجموعة منذ العام 2014 وفورات تراكمية كبيرة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بلغت 230 ألف طن، إضافة إلى توفير 477 ألف متر مكعب من استهلاك المياه، تعادل كمية المياه اللازمة لملء 190 مسبحاً أولمبياً.

بهذه المناسبة، قال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما أدركت اينوك أهمية تطبيق أرقى معايير إدارة الطاقة والموارد لدفع عجلة النمو في المجموعة، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة في مجال إدارة الطاقة والموارد والتي تأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم جهود حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الأعمال المستدامة وتقليص البصمة الكربونية للمدينة. ونحن اليوم فخورون بما حققناه من إنجازات متميزة حتى الآن، ونؤكد مضيّنا قدماً نحو تحقيق المزيد من القفزات النوعية في أداء إدارة الطاقة والالتزام في الوقت نفسه بأبرز الاستراتيجيات الوطنية."

يذكر أن مجموعة اينوك نجحت في عام 2019 بإعادة تدوير 17% من إجمالي المياه المستخدمة، ويعادل ذلك 390 ألف متر مكعب، لتساهم بذلك في تقليص استهلاك المياه العذبة. وفي هذا العام، ساهمت "منشأة هورايزون للتخزين" في جبل علي؛ و"دوغاز"؛ و"تسجيل" بتحقيق حتى 40% من وفورات المياه التي سجّلتها المجموعة.

كما تمكّنت المجموعة أيضاً من توفير 5.8 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية في عام 2019، محققةً بذلك انخفاضاً متميزاً في كثافة استهلاكها للطاقة بنسبة كبيرة بلغت 32% منذ عام 2014. في حين بلغت وفورات المجموعة من الطاقة الحرارية 3.2 مليون جيجا جول وما يعادل 77 مليون لتر من البنزين.

وجاء الكشف عن إنجازات مجموعة اينوك في إدارة الطاقة والموارد خلال حفل توزيع جوائز اينوك للطاقة، والتي تهدف إلى تكريم إنجازات ومساهمات الأفراد وأقسام الأعمال الأفضل أداءً.

وطبّقت اينوك مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز جهودها في مجال إدارة الطاقة والموارد عبر طرح برنامج الأداء المتميز في إدارة الطاقة في عام 2017، الذي يستند إلى نموذج متميز ويتضمن مجموعة من عوامل التمكين والنتائج، وتحظى فئاته بشهادات الاعتماد البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية.

هذا وقد كشفت مجموعة اينوك عن إنجازاتها هذه في إدارة الطاقة والموارد خلال حفل توزيع جوائز اينوك للطاقة، والتي تهدف إلى تكريم إنجازات ومساهمات الأفراد وأقسام الأعمال الأفضل أداءً على هذا الصعيد.

تجدر الإشارة إلى أن حفل توزيع جوائز اينوك للطاقة نُظّم هذا العام عبر التقنيات الافتراضية، وقدمت الجوائز ضمن فئات عدة شملت أكبر استثمار في مشاريع توفير الطاقة؛ وبطل العام للمشتريات الخضراء؛ وأكبر تخفيض في تكاليف الطاقة والموارد تم تحقيقه منذ عام 2013 وأفضل خطة أعمال لإدارة الطاقة والموارد للعام.

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