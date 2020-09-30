أراضي دبي: المبيعات الشهرية في أغسطس تتجاوز الأشهر الخمسة الماضية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، النسخة السادسة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي. ويتخذ المؤشر من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 فصل الأساس.

وسجلت الدائرة في أغسطس 2020 ما مقداره 2480 صفقة بيع بقيمة 4.72 مليار درهم، توزعت بين 31.5% للمبيعات على الخارطة، و 68.5% للقطاع الثانوي.

وبذلك يرتفع إجمالي المعاملات حتى نهاية اغسطس إلى 20,614 صفقة بيع بقيمة 41.65 مليار درهم.

نظرة عامة

يكون النشاط العقاري في شهر أغسطس بطيئًا في دبي مقارنة ببقية العام، ولكنه كان استثناءً لهذا العام، وسجل أداء أفضل من شهر يوليو الماضي بنسبة 2.2%.

كما حققت التصرفات العقارية خلال شهر أغسطس 2020 نموا في عددها بنسبة 16.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2019، إضافة إلى تسجيل نمو في قيمة التصرفات بنسبة 60% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019.

وشهد أغسطس 2020 ارتفاعًا بنسبة 13.4% في عدد المبايعات العقارية مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2019.

وتسجل أشهر الصيف في السنوات السابقة عادةً أداءً أبطأ في المعاملات العقارية بدبي بسبب العطلة الصيفية. لكن بسبب جائحة "كوفيد – 19"، اختار العديد من السكان عدم السفر، يضاف إلى ذلك الطلب الكامن والأسعار الجذابة، ما أدى إلى ارتفاع حجم المعاملات.

وبدأ المستثمرون أيضًا برؤية حالة من استقرار الأسعار في بعض المناطق الرئيسية بدبي، بما في ذلك تلك المناطق التي تكون فيها الأسعار مرتفعة إلى حد ما، مع محدودية العرض وارتفاع الطلب. ولا تزال اتجاهات الباحثين عن العقارات قوية أيضًا.

ومن الاتجاهات الأخرى الجديرة بالملاحظة التغيير في الطلب من الوحدات الأصغر إلى الوحدات الأكبر.

ومنذ ظهور الوباء، انخفضت نسبة معاملات مبيعات الشقق المكونة من غرفة واحدة بنسبة تزيد على 10%، والاستوديوهات بنسبة تزيد على 34%، بينما ارتفعت نسبة المعاملات للوحدات المكونة من 3 و 4 و 5 غرف بنسبة 9% و 20% و 15% على التوالي.

وعند النظر إلى اتجاهات البحث الخاصة التي كشفت عنها "بروبرتي فايندر"، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة تكشف عن معنويات السوق. ويمكن التعرف إلى ذلك من خلال الكلمات الرئيسية التي استخدمت في عمليات البحث للتأجير في شهر أغسطس، ومنها "الوحدات الجديدة" و"المكيف المجاني".

ويوضح هذا الأمر اتجاه آلية البحث من قبل الأشخاص العاديين، بما في ذلك الوحدات الجديدة تمامًا، نظرًا للعرض المتوفر من المشاريع المكتملة، وتوافر المشاريع المجهزة بخدمة التكييف المجاني لتوفير التكاليف الإضافية.

ومن بين الكلمات الرئيسية الأكثر بحثًا عن المبيعات، "الشقق المفروشة" و"المحسنة" و"خطة دفع"، وتُظهر بالمجمل أن المستهلكين يتطلعون إلى الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم.

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