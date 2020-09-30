3.5 مليار درهم تجارة دبي الخارجية من القهوة في 10 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت جمارك دبي أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية من القهوة سجلت 3.5 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية، وتعد دبي مركزاً محورياً ولوجستياً متطوراً يربط الأسواق الاستهلاكية متسارعة النمو في الشرق الأوسط وأوروبا مع الدول المنتجة للقهوة حول العالم مثل إثيوبيا والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي:"نحرص في جمارك دبي على العمل باستراتيجيات استشرافية لترسيخ موقع إمارة دبي الرائد في التجارة العالمية، وتسعى الدائرة إلى تقديم خدمات ذكية وأنظمة مبتكرة للتسهيل على العملاء وإنجاز معاملتهم في أسرع وقت ممكن، بما يخفض الكلفة عليهم ويحقق سعادتهم".

وأضافت:" نقوم بتوفير منظومة تجارية عالمية المستوى لدعم موقع دبي الرائد في سلاسل التوريد في مجال القهوة على مستوى العالم،وتعزيز مكانة مركز القهوة بمركز دبي للسلع المتعددة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويوفر دعماً لوجستياً بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة".

وأظهرت احصائيات كشفت عنها جمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي للقهوة والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية من القهوة خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت نمواً بواقع 5% لتصل إلى 253 مليون درهم مقارنة مع 240 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي كمية تجارة دبي الخارجية من لقهوة 14 ألف طن للنصف الأول من العام الجاري.

وتضم قائمة أهم الشركاء في واردات دبي للقهوة العديد من الدول منها سويسرا بقيمة تجارة 33 مليون درهم، و إيطاليا بقيمة 23 مليون درهم، و البرازيل بقيمة 22 مليون درهم وذلك للنصف الأول من العام الجاري، أما أهم الشركاء في التصدير وإعادة التصدير للقهوة الفترة ذاتها، تأتي سلطنة عُمان في المركز الأول بقيمة 5.8 مليون درهم، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 5.1 مليون درهم، و الكويت بقيمة 5 ملايين درهم.

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