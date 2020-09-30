"دبي للسلع" يطلق منصة إلكترونية لتجارة السكر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لتجارة السكر "ديجيتال شوجر" (DigitalSugar.io) بالشراكة مع "الخليج للسكر"، أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، وشركة "يونيفرسا بلوك تشين".

وتعتبر المنصة الجديدة، التي تم تطويرها باستخدام تقنية بلوك تشين الرائدة من "يونيفرسا"، أول بورصة عالمية تتيح للمتداولين والمستثمرين تداول السكر الخام على أساس عقود فورية، بدلاً من عقود الخيارات أو العقود الآجلة الأكثر شيوعاً والتي توفرها البورصات الأخرى.

وستوفر المنصة وصولاً أكبر إلى واحدة من أكثر السلع اللينة شهرة في العالم من خلال منصة إلكترونية متكاملة تدعمها منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة رقمية مخصصة لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في مرافق التخزين في دولة الإمارات.

وستتيح منصة "ديجيتال شوجر" التداول على مدار الساعة بدون وسطاء أو حد أدنى لقيمة الصفقات، بما يسمح للعملاء من الأفراد والمؤسسات إبرام الصفقات وفقاً لتقييمهم في المكان والزمان المناسبين لهم.

وفي هذه المناسبة، قال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة: "تنصب كل جهودنا في المركز على تعزيز التجارة الدولية عبر إمارة دبي، والشراكات التي نبرمها كهذه تجسد هذا الالتزام.

وتم إطلاق "ديجيتال شوجر" لتسهيل تداول السكر الخام وفق أعلى مستويات الشفافية والسلاسة، بما يتيح للمتداولين من الأفراد ومؤسسات الاستثمار أو المضاربة على تقلبات أسعار السكر وفقاً لأحكامهم الخاصة وما يناسبهم".

وأضاف: "نشهد فترة مفصلية، حيث نواصل استخدام تقنية بلوك تشين الأكثر تطوراً بهدف توسيع نطاق تجارة السلع عبر دبي".

وستستخدم "يونيفرسا بلوك تشين" و"الخليج للسكر" خدمات المنصة لترميز وحدات عقود تصل إلى 100 ألف طن مبدئياً من السكر الخام. وستكون الأذونات الإلكترونية لعقود السكر الرقمية، الصادرة عن منصة تداول "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مثبتة بمخزونات السكر الاحتياطية في مرافق التخزين المعتمدة في مختلف أرجاء دبي.

وبدوره، علق جمال الغرير، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة "الخليج للسكر" قائلاً: "اعتمدت تجارة السكر الطرق التقليدية حتى وقت قريب، ولكن منصة (ديجيتال شوجر) مؤهلة جيداً لتغيير هذا النمط التقليدي. ومن خلال تقنية بلوك تشين التابعة لشركة 'يونيفرسا'، والخبرة الواسعة لمركز دبي للسلع المتعددة في تجارة السلع، ستمنح المنصة بلا شك زخماً قوياً لتجارة السكر في دبي".

من جانبه، قال ألكسندر بورودوفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونيفرسا": "يجسد النجاح في تطوير المحور الرئيسي لمنصة تداول السلع الجديدة النموذج الأمثل لكيفية تحقيق تقنية بلوك تشين أحد أعظم إنجازات قطاع التجارة في التاريخ الحديث. ونحن فخورون بالعمل مع مركز دبي للسلع المتعددة الذي أثبت أنه من كبار الداعمين والحاضنين لتقنية بلوك تشين".

وتوفر منصة "ترايد فلو" الرقمية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة سجلاً مركزياً آمناً وشفافاً لحيازة السلع المخزنة في دبي.

ويمكن نقل ملكية السلع المخزنة أو تسجيل الضمانات عبر أذونات إلكترونية يدعمها إطار العمل القانوني المتين والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمنصة "ترايد فلو".

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