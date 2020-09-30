"أدنوك للتوزيع" تقر توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.28 مليار درهم للأشهر الستة الأولى من 2020

المصدر: وام

أقرّ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع أمس توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم /10.285 فلس للسهم/ عن الأشهر الستة الأولى من العام 2020، وبما يعادل 350 مليون دولار أمريكي، لمساهمي الشركة. وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية للعام 2020 والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم /20.57 فلس للسهم/ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019 التي بلغت 2.39 مليار درهم /19.10 فلس للسهم/.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة الذي عقد في شهر مارس الماضي وذلك للأعوام 2021 وما يليها، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2022 وما يليه، وذلك وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وتتوقع شركة أدنوك للتوزيع الاستمرار بتوزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه. وتعكس السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي في زيادة توزيعات أرباحها لمساهميها بشكل تدريجي. حيث من المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2020 في شهر أبريل 2021 وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، ووفقًا لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وبالرغم من الظروف الاستثنائية ، استمرت الشركة في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي من خلال افتتاح 37 محطة جديدة في أنحاء الإمارات بنهاية سبتمبر 2020، ما يمثل سبعة أضعاف ماتم افتتاحه من محطات خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50-60 محطة جديدة خلال العام 2020، بما في ذلك 20-25 محطة في دبي.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: إن سياستنا التصاعدية لتوزيع الأرباح توضّح التزامنا نحو مساهمينا ونحن نمضي نحو تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي تشمل تحقيق النموّ المستدام، وتحسين تجربة العملاء مع تقديم عائدات مجزية مقابل استثمارات المساهمين. نحن على ثقة بأن نموذج عملنا المرن الذي يمكننا من تحقيق تدفقات مالية مستقرة يسهل توقعها، بالإضافة الى انخفاض معدل خطورة تعرضنا لتقلبات أسعار النفط، يدعم قدرتنا على دفع توزيعات أرباح سخية لحاملي أسهمنا نتيجة قدرتنا على تحقيق التدفقات المالية، مع استمرار قدرتنا على الاستثمار من خلال وضع رأس المال في مشروعات توسُّعية مدروسة قائمة على استراتيجية استثمارية تهدف لاستمرار جهودنا لتوسيع شبكة محطاتنا، مع التركيز على سوق دبي ، وكذلك استمرار استثماراتنا في المجالات الغير متعلقة بالوقود.

وحافظت شركة أدنوك للتوزيع على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

حيث بلغت سيولة الشركة 5.2 مليار درهم في 30 يونيو 2020، بما في ذلك 2.4 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها /بما في ذلك ودائع محددة الأجل/، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة. رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام، استمرت الشركة في تعزيز مرونة أدائها مسجلةً زيادة بنسبة 7.6% في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.

كما استمرت شركة أدنوك للتوزيع في جهودها للتركيز على تقديم تجربة متميزة لعملائها من خلال تعزيز عروضها المختلفة، حيث تم تجديد 41 متجر تابع للشركة ضمن برنامج تجديد متاجر التجزئة الخاص بالشركة هذا العام، وهو ما يسهم في تقديم تجربة تسوق استثنائية للعملاء، بالاضافة الى تسريع إستراتيجة الشركةا للتجارة الإلكترونية، وإطلاق العديد من الخدمات الجديدة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. كما قامت الشركة بتوسيع نطاق عروضها الرقمية لتشمل حلول الدفع دون تلامس، وخدمة التوصيل للمنازل من متاجرها، إضافة إلى خدمات توصيل الوقود واسطوانات الغاز المسال للعملاء عبر التطبيق الخاص بالشركة. كما أطلقت شركة أدنوك للتوزيع المرحلة الثانية من برنامج مكافآت أدنوك القائم على نظام جمع النقاط في أواخر شهر يوليو من هذا العام، وهو برنامج الولاء الأول من نوعه في المنطقة من قبل شركة متخصصة في مجال خدمات التزود بالوقود، حيث انضم أكثر من 900 ألف عميل لعضوية البرنامج حتى الآن.

كما أعلنت شركة "أدنوك" في وقت سابق من هذا الشهر عن إتمام عملية طرح خاص لعدد 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"، وبيعها إلى مؤسسات استثمارية.

ويمثل هذا الطرح حصة 10% من أسهم الشركة، مؤديًا إلى رفع نسبة التداول الحر إلى 20%، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة، واتاحة السيولة لتداول أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. تعكس هذه الصفقة الطلب الكبير من قبل المستثمرين على أسهم شركة أدنوك للتوزيع، والذي جاء نتيجة الأداء القوي للشركة ومرونتها فيما يخص توزيعات الأرباح منذ الطرح العام الأولي لأسهمها في العام 2017. حيث تقدم شركة أدنوك للتوزيع عرضاً متميزاً يتيح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في فرصة مربحة تتمتع بالاستقرار، بالاضافة الى سياسة مرنة وجذابة لتوزيعات الأرباح.

و يحق لمساهمي شركة أدنوك للتوزيع المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ 11 أكتوبر 2020 /تاريخ إغلاق السجل/ الحصول على توزيعات الأرباح المرحلية، وهو ما يعني أن آخر يوم يسمح فيه بشراء الأسهم وتحقيق شروط التأهل للحصول على توزيعات الأرباح هو 7 أكتوبر 2020، بينما ستتم عملية دفع الأرباح فعلياً خلال فترة 30 يوم من تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة.

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