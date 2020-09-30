«أدنوك» تستكمل صفقة استثمار مع «أبوللو»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إتمام صفقة الاستثمار العقاري سبق أن أبرمتها في مطلع الشهر الجاري مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت «أبوللو» المدرجة في بورصة نيويورك.

وكانت اتفاقية الصفقة قد نصت على قيام التحالف بقيادة «أبوللو» بالاستثمار في أصول عقارية مختارة تمتلكها «أدنوك» وتبلغ قيمتها 20 مليار درهم «5.5 مليارات دولار» لفترة إيجارية مدتها القصوى 24 عاماً. وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ»، فقد أعلنت «أدنوك» أن إتمام الصفقة يرفع القيمة الإجمالية لاستثمارات التحالف في أصول عقارية تمتلكها «أدنوك»، لتبلغ 2.7 مليار دولار.

وأضافت «أدنوك» أن التحالف سيمتلك بموجب الاتفاقية حصة 49% في وحدة التأجير العقاري التابعة لها، وهي «شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة»، فيما ستحتفظ «أدنوك» بحصة الــ 51% المتبقية في الوحدة.

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