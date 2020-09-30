دبي ثامن أفضل وجهة للسيدات المسافرات 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت مجلة «فوربس» الأمريكية دبي كأفضل وجهة إقليمياً والثامنة عالمياً لاستقبال السيدات المسافرات بمفردهن في 2020.

ورصدت المجلة أفضل الوجهات استناداً إلى عدة معايير موضوعية، ومن أهمها الشعبية التي تحظى بها الوجهة على الخارطة السياحية العالمية بصفة عامة، والأنشطة الترفيهية التي تتيحها كل وجهة لزائراتها، فضلاً عن مستوى الأمان المتوافر للمرأة في كل وجهة، وغيرها من المعايير.

وتفوقت دبي في القائمة على كافة المدن الأمريكية عدا نيويورك التي جاءت في المركز الثاني ولوس أنجليس التي حلت سابعة. كما تفوقت دبي أيضاً على كافة المدن الأوروبية، عدا لندن «الأولى»، وباريس «الثالثة»، روما «الخامسة»، وبرشلونة «السادسة».

كما تفوقت دبي على كافة المدن الآسيوية، عدا سنغافورة التي حلت رابعة، وكافة المدن الكندية، وكافة المدن في قارتي أستراليا وأمريكا اللاتينية قاطبةً. ورصد تقرير «فوربس» زيادة لافتة في نسبة إقبال السيدات من مختلف دول العالم على السفر بمفردهن، وأضاف أن هذا الاتجاه قد تزايد بصورة أكبر بعد تفشي جائحة «كوفيد 19».

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