دبي وجهة أصحاب الأعمال الحرة في الإمارات

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشفت دراسة حديثة أن دبي هي الوجهة المفضلة لأصحاب الأعمال الحرة في دولة الإمارات، مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تختلف الأرباح بشكل كبير اعتماداً على مجال العمل وعدد سنوات الخبرة. وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة «Algorithm Research» أن دبي لا تزال النقطة المحورية، حيث تستضيف أكثر من 65 % من أصحاب الأعمال الحرة في الدولة، وقد يكون التفسير المحتمل هو مزيج من القبول وفرص العمل للموظفين المستقلين في الإمارة.

وكانت دبي حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الثامنة عالمياً في قائمة أفضل المدن لممارسة الأعمال الحرة، في المؤشر الذي أعدته «كارفون وير هاوس» والصادر في يونيو الماضي.

وذكرت الدراسة أن سوق الأعمال الحرة في الإمارات شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بما يتماشى كثيراً مع الاتجاه العالمي، ويبدو من الواضح أنه سيستمر في هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة. وقد حققت الإمارات أداءً جيداً في تصنيف أفضل الأماكن للعمل المستقل، حيث تأتي في المرتبة الرابعة بعد هونغ كونغ والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تصنيف «Expert Market».

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