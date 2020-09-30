2 مليار مبيعات «اكتشف المفاجأة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت حملة اكتشف المفاجأة من عروض أبوظبي التي أقيمت من 2 يوليو - 31 أغسطس 2020 مبيعات قياسية وصلت قيمتها ضمن المتاجر المشاركة وعددها أكثر من 3500 متجر إلى 2 مليار درهم بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ويأتي نجاح الحملة من عروض أبوظبي لموسم الصيف.

والتي شهدت معدلات إنفاق أسبوعية وصلت إلى 250 مليون درهم على بطاقات Visa المؤهلة فقط، عقب تحقيق نمو كبير بلغ 31% على صعيد الإنفاق و23% على صعيد إجمالي المعاملات مقارنة بمعدلات العام الماضي وشهد هذا التعاون مشاركة 21 مركز تسوق وأكثر من 3500 من تجار التجزئة، بإشراف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حيث جمع عروض أبوظبي، منصة التجزئة المتخصصة التابعة للدائرة؛ ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ وVisa و4 مصارف هي أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وأبوظبي الأول إضافة إلى الاتحاد للطيران.

وأشاد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالأثر الكبير الذي تركته الحملة الطموحة من حيث الارتقاء بمستويات الإنفاق على أنشطة التسوق في خطوة ساهمت في تنشيط قطاع التجزئة في الإمارة ودعم مراكز التسوق.

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