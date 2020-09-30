رأس الخيمة تستعرض خطط الاستثمار في جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، عن إطلاق استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد.

والتي تهدف إلى تطوير وتنويع الوجهات السياحية على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، ويأتي الإعلان عن خطط الاستثمار المستمرة تأكيداً على مرونة قطاع السياحة وسرعة وتيرة التعافي بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد 19» خلال هذا العام.

ويجمع المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي نخبة من صناع القرار والشركاء في القطاع ضمن نهج جديد يضم مجموعة من الجلسات الفعلية والافتراضية والتي سيحضرها كل من راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وأليسون غرينيل، الرئيس التنفيذي لشركة راك للضيافة القابضة.

قاعة الاجتماعات

كما سيشهد جبل جيس افتتاح (Sky High Meetings) وهي قاعة اجتماعات ستكون الأولى من نوعها والأعلى ارتفاعاً في دولة وستستضيف الاجتماعات بأنواعها مع إطلالات خلابة على جبال الحجر عند افتتاحها في وقت لاحق من العالم الحالي.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن التعاون الذي رأيناه بين قطاعي السياحة والضيافة خلال الأشهر الماضية استجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة كان أمراً ملهماً للغاية. يشرفنا المشاركة في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي مع التركيز على بناء وجهة سياحية أقوى . لا يزال طريقنا إلى التعافي في مراحله الأولى، لكننا شهدنا بالفعل تحسناً ملحوظًً في أداء قطاعي السياحة والضيافة، الأمر الذي أدى إلى تصدر الإمارة إيرادات الغرف الفندقية على مستوى منطقة الخليج العربي».

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