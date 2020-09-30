تسهيل تأشيرات الدخول وإقامات العارضين في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية والترفيهية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاونها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، لبحث سبل تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامات للعارضين والمنظمين، وغيرها من الخدمات الأساسية لتشغيل العمليات، في إطار الاستعدادات لإطلاق الموسم 25 خلال أكتوبر المقبل.

وجرى التباحث في هذا الموضوع خلال اجتماع خاص عقد أخيراً بين المسؤولين لدى الجهتين، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتعيين موظفين في مركز إسعاد الشركاء التابع للقرية العالمية لإنجاز معاملات استصدار التأشيرات، بهدف توفير تجارب سلسة للشركاء.

وسيؤدي التعاون إلى توسيع منظومة شراكات القرية العالمية وتعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في دبي، لا سيما وأن القرية العالمية باتت تدرج على رأس لائحة الوجهات المفترض زيارتها للمقيمين والسياح على حد سواء.

إجراءات سهلة

وتأتي المبادرة في إطار تعاون طويل الأمد بين القرية العالمية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي تقوم بإصدار تأشيرات خاصة للمستثمرين والتجار والعارضين في القرية العالمية، باتباع إجراءات سهلة وبسيطة، ويعتبر هذا التعاون بمثابة عامل مساهم في جذب التجار الأجانب للاستثمار في مختلف الفرص التجارية التي تقدمها القرية العالمية، والمساهمة بالتالي في تعزيز الثقة باقتصاد إمارة دبي والإمارات بشكل عام بعد الظروف التي شهدها العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال علي السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية: «تلتزم القرية العالمية بالتعاون مع شركائها ودعمهم واستقبالهم في دبي على النحو الذي يليق بالضيافة الإماراتية، الأمر الذي ألهمنا للعمل على جمع الثقافات المختلفة ومد جسور التعاون فيما بينها، وتسليط الضوء على تميز الإمارات بتنوعها الثقافي، وتوفير الفرص للمستثمرين من مختلف دول العالم لدخول السوق الإماراتي واكتشاف الفرص والإمكانات التي توفرها لهم على كل الصعد والمجالات.

ويسعدنا التعاون المشترك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عبر مركزنا لإسعاد الشركاء، لتسهيل إجراءات حصول شركائنا وفرق عملهم على التأشيرات والمشاركة في الموسم 25 الذي نحتفل فيه باليوبيل الفضي.

ويسعدنا مع عودة الحياة لطبيعتها في دبي والعالم، وانطلاق الأعمال من جديد، المساهمة في دفع الجهود الهادفة لتعزيز مكانة دبي وقدرتها على جذب الملايين من السياح حول العالم. وتؤكد هذه المبادرة أهمية الدعم والتعاون من قبل الجهات الحكومية المختلفة، في نجاح مواسمنا المختلفة وتنظيم فعاليات عالمية تجمع شعوب الأرض وتعزز التواصل بين مجتمعاتها».

تذليل العقبات

ومن جانبه قال المقدم جاسم أهلي نائب مساعد المدير العام لمراكز سعادة المتعاملين ورئيس فريق القرية العالمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «تحرص إقامة دبي، على دعم الوجهات السياحية الرائدة في الإمارة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، وتوفير التسهيلات لها فيما يتعلق بشؤون التأشيرات والإقامة للمساهمة في نجاح عمل المستثمرين ووصولهم إلى الدولة ومباشرة أعمالهم عبر تذليل العقبات وتسريع الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم.

ويسعدنا التعاون في هذا المجال مع القرية العالمية، في مساحة تجمع العالم على أرض الإمارات. ونتطلع إلى تقديم خدماتنا لدعم جهود القرية العالمية لتنظيم موسمها الـ25، حيث تربطنا معها علاقات مميزة ومتينة وشراكة طويلة الأمد، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية على نحو فعّال وفق نظام مؤسسي يكفل تفعيل هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم قطاع السياحة في دبي ودولة الإمارات».

بوابة ذكية

ويمكن تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الخاصة للمشاركين في القرية العالمية عبر مركز إسعاد الشركاء، الذي يوفر بوابة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام. ووفقاً للتدابير والقرارات الحكومية، يجب أن يخضع المسافرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لاختبار فيروس «كوفيد 19» في بلده خلال 48 ساعة من تاريخ السفر.

كما سيخضع المسافرون لاختبار آخر في مطار دبي، دون الحاجة لاتباع إجراءات الحجر الصحي في حال كانت النتيجة سلبية، أما في حال كانت النتيجة إيجابية، فعلى المسافر أن يبقى في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

واشتهرت القرية العالمية بدورها في استقطاب ثقافات العالم إلى دبي، وتوفير المنصة المثالية لدعم مجتمع الأعمال وتمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق أفكارهم .

يجدر الذكر أن الوجهة في طور الاستعداد حالياً لانطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر المقبل وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، مما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة»، والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة الزوار.

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