«سند» و«الاتحاد» توسعان شراكة بقيمة 900 مليون دولار لتشمل محركات إضافية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كل من «سند»، المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار و«الاتحاد للطيران» توقيع اتفاقية جديدة تزود «سند» من خلالها «الاتحاد للطيران» بمحركات طائرات احتياطية إضافية، وقطع غيار دوارة.

وجاء الإعلان خلال القمة العالمية لصناعة الطيران التي جمعت قادة قطاع الطيران لمناقشة آثار «كورونا» على القطاع حيث تسهم الاتفاقية في توسيع الشراكة التي تجمع كلاً من «سند» و«الاتحاد للطيران» والتي تزيد قيمتها على 900 مليون دولار لتشمل محركات احتياطية وقطع غيار دوارة إضافية كما تتضمن الصفقة عقد بيع وإعادة تأجير لمحرك GEnx إضافي ومحرك رولز رويس ترينت من نوع XWB وخيار لمحرك احتياطي ثانٍ من نوع XWB.

كما ستتيح «سند كابيتال» لـ«الاتحاد للطيران» فرصة الحصول على مزيد من قطع الغيار الدوارة الخاصة بطائرات بوينغ 787 وتمديد فترة تأجير محركات GEnx الاحتياطية الحالية.

تنويع

وقال تروي لامبيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «سند»: «تؤكد هذه الاتفاقية التزام «سند كابيتال» المتواصل بدعم شركائها بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الطيران في الوقت الحالي. كما نؤكد التزامنا الكامل بشراكتنا مع «الاتحاد للطيران»، وستسهم الاتفاقية الجديدة في تنويع وتدعيم محفظتنا الاستثمارية بالمزيد من مكونات ومحركات الطائرات، بما في ذلك محركنا التاسع من محركات جنرال إلكتريك من GEnx ومحركنا الاحتياطي الأول من محركات رولز رويس من طراز XWB».

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «الاتحاد للطيران»: «يثبت التعاون الأخير بين «سند» و«الاتحاد للطيران» فعالية العمل المشترك بين شركتين رائدتين في الطيران سعياً لتحقيق أفضل النتائج لقطاع الطيران في أبوظبي، في إطار سعينا المشترك لتكريس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لقطاع الطيران».

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