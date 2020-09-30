«أمرك» يُسلّم أولى الطائرات من منشأة خدمات الإصلاح والصيانة في العين

أبوظبي - البيان

أعلن المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك)، المزوّد الإقليمي الرائد بخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات العسكرية، أمس، عن تسليم أول طائرة من طراز هيركوليس (سي-130) من محطته العصرية الحديثة في العين.وأكدت (أمرك) جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة والشاملة للطائرات من المقدمة إلى الذيل، وامتلاكها القدرة على تعديل أنواع الطائرات المختلفة وترقيتها.

وخضعت طائرة هيركوليس (سي-130) التي تسلمتها المنشأة الجديدة في العين لصيانة مبرمجة (PDM) لزيادة قدرتها من خلال إطالة عمرها التشغيلي وهي أولى عمليات الصيانة المبرمجة التي يتم إجراؤها على الطائرات في هذا المرفق العالمي.

قدرة

وتتميز منشأة (أمرك) الجديدة بقدرة على دعم أكثر من 35 نوعاً مختلفاً من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة على حدّ سواء كما توفر المنشأة إحدى أكبر قدرات حظائر الطائرات العسكرية والمدنية في المنطقة على امتداد مساحة تصل إلى 36500 متر مربع وتُعدّ (أمرك) مركز خدمة لوكهيد مارتن الوحيد المعتمد في المنطقة لطائرات هيركوليس (سي-130) كما تحتل الصدارة في خدمات الصيانة المبرمجة.واستقبلت (أمرك) في مارس 2020 طائرة من طراز (CN235) وطائرة نقل وقود متعددة المهام من طراز A330 (MRTT)، بما شكّل انطلاقة سلسة لأعمال منشأتها الجديدة في العين.

معايير إقليمية

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في (ايدج) ورئيس مجلس إدارة (أمرك): «تسعى شركتنا لوضع معايير إقليمية جديدة للعمليات العسكرية في هذا القطاع، اعتماداً على تميزها في المجال الهندسي وحلولها المتطورة. ومع تسليم أولى طائرات هيركوليس (سي-130) من منشأتنا الحديثة في العين، نؤكد قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، وتعزيز جهودنا الرامية لترسيخ مكانتنا المتميزة، كمركز رائد لأعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة في المنطقة».

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