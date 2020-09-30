الإمارات للشحن الجوي إلى غوادالاخارا

المصدر: (دبي - البيان)

تبدأ الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلات شحن منتظمة مرتين أسبوعياً إلى غوادالاخارا من الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وسوف تبدأ الناقلة خدمة مركز التكنولوجيا في المكسيك بطائرات بوينغ 777F، التي توفر طاقة شحن تصل إلى 100 طن لكل رحلة. وسوف تكون غوادالاخارا وجهة الإمارات للشحن الجوي الثانية في المكسيك والوجهة الخامسة عشرة في الأمريكتين.

وتساهم الإمارات للشحن الجوي في تسهيل التجارة بين المكسيك وبقية العالم منذ أبريل 2014 عندما أطلقت خدمة شحن منتظمة أول مرة إلى مكسيكو سيتي. ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 25000 طن من المنتجات، بما في ذلك صادرات الأفوكادو والتوت وغيرها من المنتجات الطازجة من المكسيك إلى مختلف الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط.

وسوف توفر خدمة الإمارات للشحن الجوي الجديدة إلى غوادالاخارا مزيداً من طاقة الشحن وفرصاً جديدة للشركات في المنطقة للتواصل مع العملاء عبر شبكة الناقلة المتنامية التي تغطي أكثر من 125 وجهة. والتزاماً منها نحو المكسيك، واصلت الناقلة خلال جائحة «كوفيد 19» تشغيل رحلات الشحن المنتظمة كل أسبوع إلى مكسيكو سيتي.

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