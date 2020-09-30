«العربية أبوظبي» توسّع عملياتها إلى بنغلادش

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي ومدينة شاتوغرام في بنغلادش من 25 أكتوبر 2020.

وتقدم العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً، مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين البلدين. وتنضم شاتوغرام إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في بنغلادش، والتي تشمل حالياً رحلة مباشرة تربط أبوظبي بدكا. وتمثل شاتوغرام الوجهة السابعة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وشاتوغرام عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر. ومنذ تفشي «كوفيد 19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

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