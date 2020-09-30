«اتّصالات» تطلق حصرياً مُوزّعاً ذكياً «5G»

المصدر: دبي - البيان

أصبحتْ شركة اتّصالات أمس أوّل مزود خدمة في الإمارات يَكشُف عن موزّع HTC 5G HUB موزّع مُبدِعْ جوّال ذكيّ، من الجيل الخامس 5G، الذي يؤمّن سرعة اتصال من الجيل الخامس في المنزل، أو العمل أو في أيّ مكانٍ يرغبهُ المُستخدم.

ويمنح الجهاز قدرة بثّ فيديو بجودة 4K العالية بشكلٍ سلسٍ وسريع، قدرة استخدام الألعاب الإلكترونية بزمنِ وقت استجابة قصير، إضافة إلى قدرة بثّ الإنترنت عبر نقطة الاتّصال اللاسلكيّة Hotspot بسرعة الجيل الخامس إلى 20 مستخدماً في نفسِ الوقتْ ويتوافر موزّع HTC 5G HUB بسعر 3299 درهماً بشكلٍ حصريّ في متجر اتّصالات أونلاين، أو في جميع نقاط بيع ومتاجر اتّصالات عبر الإمارات.

المُوزّع الذكي مُزوَّد شاشة لمس بحجم 5 بوصات عالية الدقة، تسمح بسهولة الاستخدام كما توفّر تجربة مرئيّة عالية الجودة، إضافة إلى أنّ زمن طاقة شحن الموزّع طويلة، ما يجعلهُ رفيقاً مثالياً في السفر.

وعند استخدام موزّع HTC 5G HUB كمركز وسائط مرئية منزلي، يوفّر الموزّع سرعة اتّصال من الجيل الخامس من أجل بثّ الفيديو بدقة 4K العالية على الشاشة الثانية وتوفير محتوى عالي الدقة والوضوح.

وأيضاً باستطاعته حلّ مكان موزّع واي-فاي Wi -Fi التقليدي، والاستغناء عن جميع الوصلات الكهربائية المُربكة وغير الضرورية، واستبدالها بنظام «توصيل وتشغيل» Plug&Play فائق البساطة والسهولة في الاستخدام.

ويجعل نظام الاستجابة للأوامر الصوتية البديهي الذي يتحلّى به الموزّع، منه جهازاً فائق السهولة في إدارة احتياجات المُستَخدِم الترفيهية والعمليّة.

وفي الألعاب الإلكترونية المتّصلة بالإنترنت، يزوّد الموزّع وقت استجابة قصيراً جداً 60fps كما يزوّد تجربة مرئيّة عالية الجودة 4K (على أجهزة التلفاز المتوافقة مع هذه الجودة).

حيث يجمع طاقة محركQualcomm® Snapdragon™ SDM855 + SDX50v2 مع نظام تشغيل Android™ 9 Pie ما يوفّرُ سرعةَ اتصال وطاقةً غير مسبوقين، لألعابِ الحاسِب ونظام أندرويد المدعومة على شاشاتِ عرضٍ كبيرة الحجم. كما سيحصل المستخدمون على وصلة، cat-6 lan، مع شرائهم موزّع HTC 5G HUB لقدرة اتصالٍ مزدوجةٍ لوحداتِ ألعابهم الإلكترونية Consoles إضافة لمتابعة اتصالهم بشبكة الإنترنت بسرعة 5G لاسلكياً في نفس الوقت.

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