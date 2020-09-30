عقارات دبي الفاخرة تخترق «كورونا» بصفقات مليارية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أبدى السوق العقاري في دبي، خصوصاً العقارات الفاخرة، مرونة وتماسكاً وقدرة على امتصاص تداعيات جائحة «كوفيد 19»، التي طالت كافة الأنشطة الاقتصادية في العالم، باستثناء قطاعات محدودة استفادت من الظرف الصحي المتأزم.

وتبرز العقارات الفاخرة في صدارة سوق الصفقات العقارية الآخذة بالتزايد في دبي، فلم تتراجع مبيعاتها الإجمالية عن سقف المليار درهم خلال العام الجاري بحسب البيانات الرسمية، وترصد كبريات الشركات العقارية اهتماماً متواصلاً من الميسورين لاقتناء عقارات جديدة.

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى نخيل العقارية في مقابلة صحافية مع وكالة بلومبيرغ إن الطلب على فئة العقارات الفاخرة شهد قوة خلال العام.

معايير الرفاهية

ويقول مهدي أمجد رئيس أمنيات العقارية: العقارات الفاخرة لها وضعها الخاص والطلب عليها لم يتوقف، ونستعد في دبي لاستقبال 2021 لافتتاح برج «وان بالم» الفخم في نخلة جميرا، إذ تواصل فرق العمل ليل نهار لإنجاز البرج في شهر ديسمبر المقبل. وذاع صيت البرج في الأسواق الدولية بعد إبرامه صفقتين استثماريتين لأغلى شقق البنتهاوس الفاخرة في العالم. ونجحت شركة أمنيات المالكة للبرج في تطويره بمعايير فخامة ورفاهية غير مسبوقة لينضم «برج وان بالم» إلى سلسلة مشاريعها المعمارية الأيقونية الفريدة.

من جهته قال موقع «مانشون غلوبال» الأمريكي إن سوق العقارات الفاخرة في دبي ما زال محتفظاً بمرونته، رغم التأثير الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأضاف إن السوق يسير صوب تعافٍ سريع.

وذكر التقرير الذي نشره الموقع الذي يتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، أن ثمة حقيقة على أرض الواقع تُعد بمثابة مؤشر ملموس يبعث على التفاؤل بشأن انتعاش سريع يلوح في أفق سوق العقارات الفاخرة بدبي، وهو ارتفاع عدد صفقات البيع في هذه السوق خلال الأشهر الأخيرة.

الاستفسارات الرقمية

وقال جيسون هايز، مؤسس شركة «لاكشري بروبرتي»: «شهدنا خلال الأشهر الأخيرة زيادة في الاستفسارات الرقمية وأيضاً في عدد صفقات بيع الوحدات العقارية الفاخرة في دبي، الأمر الذي يشير إلى تعافٍ قريب وقوي في السوق».

وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري لدى شركة «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «ما زال قطاع العقارات الفاخرة واحداً من الأكثر جاذبية وربحية على مستوى العالم رغم الجائحة وتداعياتها».

وأضاف وايتهيد: «يسجل القطاع ازدهاراً لافتاً في ظل احتفاظ العديد من المستثمرين في القطاع بقدراتهم الشرائية العالية واهتمامهم بالحصول على قيمة جيدة لاستثماراتهم في الظروف الراهنة».

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