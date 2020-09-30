دبي ضمن أكثر المدن العالمية معاصرة وحداثة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز الخامس في تقرير «أكثر 10 مدن في العالم حداثة ومعاصرة»، صدر حديثاً عن موقع Delusional Bubble تفوقت فيه على مدن شنغهاي وبرلين وجوهانسبرغ وسيئول وبيونغيانغ.

مدينة مستقبلية

وتحدث التقرير عن التقدم الذي أحرزته دبي حتى أصبحت مدينة عالمية يشار إليها بالبنان، قائلاً إن المدينة تشتهر بكونها واحدة من أكثر المدن تقدماً في العالم، وهي مدينة مستقبلية. مشيراً إلى أنها كانت قبل عقود قليلة مدينة صغيرة يعيش الناس فيها على الصيد في مياه الخليج، لكنها ما لبثت أن قلبت الموازين وأصبحت من الحداثة بحيث يزورها الآن ملايين الناس للاستمتاع بما تعج به من أسباب الراحة والمتعة والرفاهية.

وقال التقرير: قبل عقود قليلة كانت المدن الأمريكية هي الأكثر معاصرة وحداثة في العالم، غير أن الصورة سرعان ما تغيرت، حيث صنعت مدن أخرى حول العالم لنفسها سمعة في سلم المدن المعاصرة.

قائمة عالمية

وعن سنغافورة التي تصدرت القائمة قال التقرير، كونها مستعمرة يابانية وبريطانية وماليزية سابقة، حصلت سنغافورة على استقلالها في 1965، ونعمت بواحدة من أقل الحكومات فساداً، تحولت إلى مكان عصري ولامع. تلتها هونغ كونغ التي تعتبر من أكثر المدن تقدماً في العالم، وطوكيو في المركز الثالث ونيويورك في المركز الرابع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز