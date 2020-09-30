غرفة دبي تستعرض الجوانب القانونية والعملية للتوظيف بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع «أديـلــشـــو غـــودارد الشرق الأوسط» أخيراً ندوة إلكترونية حول «الجوانب العملية والقانونية للتوظيف في ظل أزمة كوفيد 19»، وذلك بمشاركة واسعة وصلت إلى 270 مشاركاً.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بالموارد البشرية التي ينبغي مناقشتها من قبل أصحاب العمل في فترة التعافي ما بعد «كوفيد 19». وأدار الندوة من «أديـلــشـــو غـــودارد الشرق الأوسط» بين براون، شريك، ويانيك رامسامي، مستشار إداري بالإضافة إلى بافنييت باجوا، رئيس الموارد البشرية في بنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات.

وحضر الندوة أعضاء من غرفة دبي ومحامون ومهنيون قانونيون وأصحاب أعمال ومديرو موارد بشرية، بالإضافة إلى أعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال وهيئات اقتصادية ومهنية.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة دبي إلى أن المتغيرات التي أحدثها انتشار «كوفيد 19» في بيئة الأعمال تفرض على أصحاب الأعمال مراجعة سياساتهم واستراتيجياتهم، والعمل على تحديثها وتطويرها بما يتوافق مع ضروريات العمل وسلامة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل وموظفيه.

وعرفت الورشة بالمسؤوليات المتغيرة لأصحاب الأعمال وأهمية استثمار أصحاب العمل في بيئة عمل صحية وآمنة في فترة ما بعد «كوفيد 19» لأن الموظفين أهم استثمار للشركات في الفترة المقبلة.

استراتيجيات

استعرضت الندوة الإلكترونية استراتيجيات دعم صحة ورفاهية الموظفين، وحلول ترتيبات العمل عن بعد وخفض تكاليف العمالة، والعوامل التي ينبغي أخذها بالاعتبار عند تغيير شروط التوظيف والتعويض والمزايا، بالإضافة إلى استعراض طرق ووسائل خفض النزاعات في مكان العمل، وتوفير إرشادات حول التأقلم وتحسين بيئة ومكان العمل.

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