صندوق خليفة يطلق برنامج التقييم الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامجاً رقمياً متطوراً لتقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف في تلك الشركات وسبل تطويرها، بالإضافة إلى توفير صورة واضحة حول أدائها العام.

وصمم برنامج التقييم الرقمي بهدف مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بتقييم مشاريعهم على أربعة معايير رئيسية تشمل استدامة الأعمال والإدارة المالية والإدارة الإنتاجية والموارد البشرية.

وستوفر المنصة الرقمية الجديدة عملية تقييم ذات كفاءة ودقة عاليتين لمستشاري الأعمال في صندوق خليفة، لتمكينهم من تقييم شركات الأعضاء في الصندوق وتقديم المقترحات العملية الصحيحة لتجاوز التحديات التي قد يواجهها رائد الأعمال، مما يضمن أن مستشاري الأعمال في صندوق خليفة يمكنهم تحسين زياراتهم لمواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يكونوا أكثر كفاءة وفائدة لرواد الأعمال.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تعزيز بيئة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير أدوات تطويرية متقدمة لهذه المشاريع تضمن توفير رؤية استشرافية لتلك المشاريع ووضع الحلول المناسبة لتطوير نقاط قوتها والتغلب على نقاط الضعف أو التحديات التي قد تواجهها.

وأكدت أن الصندوق سيواصل جهوده في دعم مساعي الإمارات نحو التميز والتقدم في قطاع ريادة الأعمال، موضحة أن الصندوق طرح العديد من المبادرات الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المنصة الرقمية التي أطلقها في شهر مايو الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات رواد الأعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم، فضلاً عن مبادرات أخرى تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

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